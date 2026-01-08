Municipalidad de Los Olivos lanza convocatoria laboral para sereno: ofrece sueldo desde S/ 1.500

El serenazgo municipal es fundamental para la seguridad ciudadana, por lo que si estás interesado en ser parte de este equipo, es importante que sepas que la Municipalidad de Los Olivos abrió una convocatoria laboral para que los interesados puedan postular. El sueldo que se ofrece va desde S/ 1,500.

Mediante sus redes sociales, el municipio de Lima Norte informó que está solicitando sereno conductor de camionetas y sereno motorizado. La convocatoria en Los Olivos se realiza desde este 8 al 12 de enero, desde las 8:00 a. m. en el edificio CIELO, ubicado en la avenida Universitaria 2202.

La Municipalidad de Los Olivos lanzó una oferta de empleo para el puesto de sereno conductor de camionetas y ofrece un sueldo 1,600 soles por 8 horas laborales y solicitan los siguientes requisitos.

CV Documentado

Certificado de estudios

Antecedentes policiales, penales y judiciales

Licencia de conducir A2A, A2B

Experiencia previa (deseable)

Por otro lado, también hay una convocatoria para sereno motorizado con sueldo de S/ 1,500. Los requisitos son similares, pero se diferencia en la solicitud del brevete: CV Documentado, certificado de estudios, antecedentes policiales, penales y judiciales, licencia de conducir B2B y experiencia previa (deseable).

Convocatoria laboral en Los Olivos para puesto de sereno motorizado.

Los interesados en postular a esta convocatoria laboral de la Municipalidad de Los Olivos deberán enviar su CV al correo: convocatoria.mdlo2025@gmail.com, además, se precisó que en la entrevista personal tendrán que llevar su curriculum vitae impreso.

Cabe señalar que un sereno municipal colabora con la seguridad ciudadana, el orden público y la asistencia a la comunidad, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). El trabajo que realiza es preventivo y comunitario, apoyando en tareas de vigilancia, disuasión y atención de emergencias dentro del distrito donde presta servicio.