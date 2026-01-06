0

Municipalidad de Villa el Salvador anuncia convocatoria laboral 2026 en busca de inspectores y conductores

La entidad municipal ha desarrollado una nueva convocatoria laboral para los ciudadanos que busquen oportunidades de conseguir empleo en este 2026.

Daniela Alvarado
Municipalidad de Villa el Salvador lanza convocatoria
¡Empieza el año con oportunidades laborales! La Municipalidad de Villa el Salvador se alista para iniciar una nueva temporada buscando a inspectores municipales y conductores de vehículos para su equipo de trabajadores en el distrito del sur.

"Verano Saludable" consulta sobre la plataforma para verificar playas saludables

PUEDES VER: Verifica AQUÍ el estado de playas y piscinas a nivel nacional: plataforma de Minsa ya está activa

La entidad encargada de gestionar los servicios públicos y promover el desarrollo económico y social del distrito, ha anunciado por medio de sus redes sociales que se encuentra ofreciendo puestos en determinados cargos y para acceder es necesario tener en cuenta los requisitos que se solicitan, además de otros datos clave.

Requisitos para aplicar a inspector municipal en V.E.S

  • CV
  • Sin experiencia
  • Certificado de estudios de secundaria completa (necesario)
  • Copia de DNI (vigente)
  • Ficha RUC
  • Sin antecedentes penales, judiciales y policiales

Requisitos para conductor de vehículo en V.E.S

  • CV
  • Sin experiencia
  • Certificado de estudios de secundaria completa (indispensable)
  • Copia de DNI (vigente)
  • Ficha RUC
  • Licencia A- l
  • Sin antecedentes judiciales y policiales
Villa el Salvador

Vecinos de Villa el Salvador podrán postular a nuevos puestos laborales / FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador

¿Cuándo inicia la convocatoria laboral?

El proceso comienza desde este miércoles 7 de enero de 2026 y se extenderá hasta el día viernes 9, así que los interesados solo tendrán ese corto plazo de dos días para presentar su CV.

Es importante resaltar que los postulantes deberán acercarse con su CV sustentado, copia de DNI vigente, certificado de estudios secundarios completos, ficha RUC y demás documentos señalados.

Horario y lugar para la convocatoria

  • Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m
  • Lugar: Depósito Municipal - Sector 3, Grupo 15
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

