Verifica AQUÍ el estado de playas y piscinas a nivel nacional: plataforma de Minsa ya está activa

Ahora que hemos arrancado un nuevo año, miles de bañistas se preparan y alistan sus cosas para visitar las playas y piscinas más concurridas de las diferentes zonas de Lima y regiones. Sin embargo, es clave tener presente que no todas están aptas para recibir a las personas en esta temporada 2026.

La DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria) en Perú, bajo el mando del Ministerio de Salud (MINSA), se encarga de verificar que todos estos espacios no atenten contra la salud pública, por lo que fiscaliza la calidad del agua para proteger a la población mucho más en estos meses de vacaciones de verano.

Después de la evaluación, la entidad gubernamental se encarga de informar cuáles son las playas y piscinas a las que se pueden asistir sin problemas y cuáles no se encuentran saludables para ofrecerse como servicio a la comunidad. Los datos precisos se pueden encontrar por medio de la página web de "Verano Saludable".

Organismos como este, son claves en la sociedad, pues en este caso, DIGESA tiene funciones principales como regular la salud ambiental, la inocuidad alimentaria y la salud ocupacional; todo registrado con la finalidad de que no representen ningún riesgo para la salud de las personas. Conoce más a continuación.

DIGESA anuncia qué playas son aptas para bañistas / FOTO: Facebook

¿Cómo verificar el estado de las playas a través de la web de "Verano Saludable"?

Ingresa a la Plataforma de veranosaludable.minsa.gob.pe o descarga la App de "Verano Saludable MINSA-DIGESA" en Google Play.

Selecciona la Zona: Indica el departamento, provincia y distrito que te interesa.

Verifica la Calificación: La plataforma te mostrará si el balneario está "Saludable" o "No Saludable".

¿Qué significa si sale "saludable" en la consulta?

Esto quiere decir que el agua cumple con estándares microbiológicos, además resalta que presenta buena limpieza de la arena y entorno. Por otro lado, también fija que existe un funcionamiento adecuado de servicios higiénicos y tachos de basura.

Es clave saber que esta lista se actualiza de manera constante y a cada momento permite verificar de cerca el detalle de cada balneario con autorización sanitaria actual.

Playas aptas para bañistas

Ancón

Playa Hermosa

Playa San Francisco Chico



Barranco

Playa Los Pavos

Playa Barranco

Playa Los Yuyos

Chorrillos

Playa Agua Dulce Norte B

Playa Pescadores

Playa La Sombrilla (Sector Chorrillos)

Miraflores

Playa Tres Picos

Playa La Pampilla II

Playa Miraflores

Playa Redondo II

Playa Redondo I

Playa Los Delfines

Playa Estrella

Punta Hermosa

Playa El Silencio

Playa Caballeros

Playa Punta Hermosa

Punta Negra

Playa Punta Negra

Santa María del Mar

Playa Santa María

Playa Embajadores

Callao

Playa Cantolao García García

Playa Cantolao Regatas Unión

Playa Cantolao Zona Naval

Playa Malecón Pardo

Barranca

Playa Caleta Vidal

Playa Puerto Chico

Playa Miraflores

Playa Chorrillos

Cañete

Playa Puerto Viejo - San Antonio

Playa Cerro La Virgen

Playa León Dormido

Playa La Ensenada

Playa Bujama Sur

Playa Laguna Milagrosa

Playa Laguna Encantada

Playa Laguna Mellicera

Playa Las Salinas

Playa Pasamayito