Verifica AQUÍ el estado de playas y piscinas a nivel nacional: plataforma de Minsa ya está activa
El verano 2026 inició y muchos amantes de la temporada, se alistan para pasar unas buenas vacaciones bajo el agua. Para ello, es clave conocer qué playas y piscinas están aptas.
Ahora que hemos arrancado un nuevo año, miles de bañistas se preparan y alistan sus cosas para visitar las playas y piscinas más concurridas de las diferentes zonas de Lima y regiones. Sin embargo, es clave tener presente que no todas están aptas para recibir a las personas en esta temporada 2026.
La DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria) en Perú, bajo el mando del Ministerio de Salud (MINSA), se encarga de verificar que todos estos espacios no atenten contra la salud pública, por lo que fiscaliza la calidad del agua para proteger a la población mucho más en estos meses de vacaciones de verano.
Después de la evaluación, la entidad gubernamental se encarga de informar cuáles son las playas y piscinas a las que se pueden asistir sin problemas y cuáles no se encuentran saludables para ofrecerse como servicio a la comunidad. Los datos precisos se pueden encontrar por medio de la página web de "Verano Saludable".
Organismos como este, son claves en la sociedad, pues en este caso, DIGESA tiene funciones principales como regular la salud ambiental, la inocuidad alimentaria y la salud ocupacional; todo registrado con la finalidad de que no representen ningún riesgo para la salud de las personas. Conoce más a continuación.
DIGESA anuncia qué playas son aptas para bañistas / FOTO: Facebook
¿Cómo verificar el estado de las playas a través de la web de "Verano Saludable"?
- Ingresa a la Plataforma de veranosaludable.minsa.gob.pe o descarga la App de "Verano Saludable MINSA-DIGESA" en Google Play.
- Selecciona la Zona: Indica el departamento, provincia y distrito que te interesa.
- Verifica la Calificación: La plataforma te mostrará si el balneario está "Saludable" o "No Saludable".
¿Qué significa si sale "saludable" en la consulta?
Esto quiere decir que el agua cumple con estándares microbiológicos, además resalta que presenta buena limpieza de la arena y entorno. Por otro lado, también fija que existe un funcionamiento adecuado de servicios higiénicos y tachos de basura.
Es clave saber que esta lista se actualiza de manera constante y a cada momento permite verificar de cerca el detalle de cada balneario con autorización sanitaria actual.
Playas aptas para bañistas
- Ancón
- Playa Hermosa
- Playa San Francisco Chico
- Barranco
- Playa Los Pavos
- Playa Barranco
- Playa Los Yuyos
- Chorrillos
- Playa Agua Dulce Norte B
- Playa Pescadores
- Playa La Sombrilla (Sector Chorrillos)
- Miraflores
- Playa Tres Picos
- Playa La Pampilla II
- Playa Miraflores
- Playa Redondo II
- Playa Redondo I
- Playa Los Delfines
- Playa Estrella
- Punta Hermosa
- Playa El Silencio
- Playa Caballeros
- Playa Punta Hermosa
- Punta Negra
- Playa Punta Negra
- Santa María del Mar
- Playa Santa María
- Playa Embajadores
- Callao
- Playa Cantolao García García
- Playa Cantolao Regatas Unión
- Playa Cantolao Zona Naval
- Playa Malecón Pardo
- Barranca
- Playa Caleta Vidal
- Playa Puerto Chico
- Playa Miraflores
- Playa Chorrillos
- Cañete
- Playa Puerto Viejo - San Antonio
- Playa Cerro La Virgen
- Playa León Dormido
- Playa La Ensenada
- Playa Bujama Sur
- Playa Laguna Milagrosa
- Playa Laguna Encantada
- Playa Laguna Mellicera
- Playa Las Salinas
- Playa Pasamayito
- Huaura
- Playa Laguna Las Albuferas
- Playa Las Liseras
- Playa Tambo de Mora
- Playa Los Viños
- Playa Puerto Vegueta
