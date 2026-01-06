Feriados 2026: ¿Qué fechas se consideran dentro de la Semana Santa este año?
La Semana Santa se vivirá en pocos meses y ante ello, es clave tener presente algunos datos importantes sobre lo que serán esos días libres tan esperados.
Este 2026 llega con un nuevo calendario de feriados que miles de trabajadores ya esperan conocer, pues implica una temporada de descansos, en algunos casos consecutivos. Frente a ello, es clave tener en cuenta las fechas exactas que están ya programadas para efectuarse por disposición del Gobierno del Perú.
En este caso, nos encontramos a poco de haber vivido el feriado del pasado jueves 1 de enero de 2026, por lo que muchos se preguntan qué días serán los que continúen en cuanto a feriados. Hablamos del periodo de Semana Santa, que brindará el beneficio correspondiente a los ciudadanos.
Semana Santa llega este 2026 en el mes de abril / FOTO: FreePik
Los días de la Semana Santa no siempre son iguales, ya que cada año van variando según el calendario lunar, no solar. Por ende, al momento de iniciar un nuevo año, las fechas generan expectativa, ya que sirven para que las personas puedan realizar sus planificaciones en relación a viajes u otras actividades recreativas.
¿Qué fechas caen en esta Semana Santa?
Este 2026, el Jueves Santo y Viernes Santo serán 2 y 3 de abril, respectivamente, por lo cual el Sábado de Gloria será este próximo 4 de abril y el Domingo de Resurrección quedará en el 5 de abril.
Sin embargo, la Semana Santa en realidad inicia desde el domingo 29 de marzo, ya que se trata de la celebración por el Domingo de Ramos. Es clave tener en cuenta que solo se consideran feriados los días Jueves Santo y Viernes Santo, aunque la temporada inicie mucho antes.
¿Qué otros feriados quedan en 2026 después de Semana Santa?
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
