Este es el mes con más FERIADOS en 2026: consulta qué dice el calendario en el Perú
Durante el 2026 hay algunos meses que registran más feriados que otros, por lo que es importante conocer cuál se lleva el primer lugar como la temporada con más días libres.
El calendario de feriados en 2026 vuelve a ser un tema de interés para trabajadores, estudiantes y familias que buscan planificar con anticipación sus descansos, viajes o actividades personales. A lo largo del año, el Perú cuenta con varias fechas conmemorativas de carácter cívico, religioso e histórico que se traducen en días no laborables a nivel nacional. Sin embargo, no todos los meses concentran la misma cantidad de feriados.
Al revisar el calendario oficial de 2026, se identifica un dato clave, y es que no hay un solo mes con más feriados, sino un empate entre julio y diciembre, ambos con tres feriados cada uno. Estos meses destacan no solo por la cantidad de días festivos, sino también por la relevancia de las fechas que se conmemoran.
Julio: uno de los meses con más feriados en 2026
El mes de julio es tradicionalmente uno de los más esperados del año debido a las celebraciones patrias. En 2026, este mes contará con tres feriados nacionales, todos vinculados a la identidad y la historia del país.
Feriados en julio 2026:
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
Estos feriados suelen generar un ambiente festivo en todo el país y, dependiendo de la organización laboral o educativa, pueden facilitar días de descanso continuos o la planificación de actividades familiares y turísticas.
Diciembre: otro mes que lidera en cantidad de feriados
El mes de diciembre, que marca el cierre del año, también registra tres feriados nacionales en 2026, combinando celebraciones religiosas, históricas y tradicionales.
Feriados en diciembre 2026:
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Julio y diciembre: los meses con más feriados del 2026
Con tres feriados cada uno, julio y diciembre se posicionan como los meses con mayor cantidad de días no laborables en 2026. Este empate resalta la importancia que tienen tanto las celebraciones patrióticas de mitad de año como las conmemoraciones históricas y religiosas del cierre del calendario.
