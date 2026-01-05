0

Este es el mes con más FERIADOS en 2026: consulta qué dice el calendario en el Perú

Durante el 2026 hay algunos meses que registran más feriados que otros, por lo que es importante conocer cuál se lleva el primer lugar como la temporada con más días libres.

Daniela Alvarado
Calendario 2026: revisa qué mes tiene más feriados este año
Calendario 2026: revisa qué mes tiene más feriados este año | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

El calendario de feriados en 2026 vuelve a ser un tema de interés para trabajadores, estudiantes y familias que buscan planificar con anticipación sus descansos, viajes o actividades personales. A lo largo del año, el Perú cuenta con varias fechas conmemorativas de carácter cívico, religioso e histórico que se traducen en días no laborables a nivel nacional. Sin embargo, no todos los meses concentran la misma cantidad de feriados.

¿Cuántos feriados hay en enero 2026? Revisa detalles

PUEDES VER: Feriados CONFIRMADOS en enero 2026: revisa el calendario y qué se celebra en Perú

Al revisar el calendario oficial de 2026, se identifica un dato clave, y es que no hay un solo mes con más feriados, sino un empate entre julio y diciembre, ambos con tres feriados cada uno. Estos meses destacan no solo por la cantidad de días festivos, sino también por la relevancia de las fechas que se conmemoran.

Julio: uno de los meses con más feriados en 2026

El mes de julio es tradicionalmente uno de los más esperados del año debido a las celebraciones patrias. En 2026, este mes contará con tres feriados nacionales, todos vinculados a la identidad y la historia del país.

Feriados en julio 2026:

  • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Estos feriados suelen generar un ambiente festivo en todo el país y, dependiendo de la organización laboral o educativa, pueden facilitar días de descanso continuos o la planificación de actividades familiares y turísticas.

Diciembre: otro mes que lidera en cantidad de feriados

El mes de diciembre, que marca el cierre del año, también registra tres feriados nacionales en 2026, combinando celebraciones religiosas, históricas y tradicionales.

Feriados en diciembre 2026:

  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Julio y diciembre: los meses con más feriados del 2026

Con tres feriados cada uno, julio y diciembre se posicionan como los meses con mayor cantidad de días no laborables en 2026. Este empate resalta la importancia que tienen tanto las celebraciones patrióticas de mitad de año como las conmemoraciones históricas y religiosas del cierre del calendario.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. ¿Cuál es el nombre del 2026? Esta es la denominación oficial en el Perú para el nuevo año

  2. Cronograma ONP para el 2026: ¿Cuándo inician los pagos de las jubilaciones en enero?

  3. Temblor en Perú hoy lunes 5 de enero de 2026: sismo de 3.7 se registró en Chilca, Cañete

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano