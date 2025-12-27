0

Feriados 2026 en Perú: estos son los 16 días de descanso que habrá durante el año

En pocos días le daremos la bienvenida al 2026 y los ciudadanos están a la expectativa de conocer cómo se desarrollarán las fechas consideradas como feriados.

Daniela Alvarado
Feriados de 2026: conoce las fechas libres
Feriados de 2026: conoce las fechas libres | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

Cuando el calendario cambia de página y se asoma un nuevo año, muchos no solo piensan en metas y propósitos, sino también empiezan a planear descansos, viajes y momentos para desconectarse. En Perú, el año 2026 trae consigo un conjunto de 16 días feriados oficiales, establecidos por el Gobierno y válidos para trabajadores del sector público y privado.

¿Será feriado este 2 de enero de 2026?

PUEDES VER: ¿Este viernes 2 de enero es feriado? Conoce la BUENA NOTICIA que dio el Estado peruano

Estas fechas representan oportunidades para compartir en familia, conocer destinos locales o simplemente tomar un respiro de la rutina laboral. A continuación, te presentamos el listado completo de feriados nacionales 2026 y lo que debes saber obre cómo se distribuyen a lo largo del año.

Lista de feriados nacionales 2026

Estas son las 16 fechas oficiales de descanso reconocidas en el calendario laboral peruano para el 2026:

  • Jueves 1 de enero – Año Nuevo
  • Jueves 2 de abril – Jueves Santo
  • Viernes 3 de abril – Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo
  • Domingo 7 de junio – Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • Lunes 29 de junio – San Pedro y San Pablo
  • Jueves 23 de julio – Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • Martes 28 de julio – Fiestas Patrias
  • Miércoles 29 de julio – Fiestas Patrias (día adicional)
  • Jueves 6 de agosto – Batalla de Junín
  • Domingo 30 de agosto – Santa Rosa de Lima
  • Jueves 8 de octubre – Combate de Angamos
  • Domingo 1 de noviembre – Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción
  • Miércoles 9 de diciembre – Batalla de Ayacucho
  • Viernes 25 de diciembre – Navidad

¿Qué significan estos feriados?

Cada uno de estos días tiene una razón histórica, cultural o religiosa, y muchos forman parte de tradiciones que forman parte del patrimonio nacional.

¿Cómo afecta a trabajadores y planificación?

Descanso remunerado: todos los feriados establecidos oficialmente implican descanso con remuneración para trabajadores del sector público y privado.

Trabajar en feriado: si se presta servicio durante un feriado sin otorgar un descanso sustitutorio, la remuneración suele incluir un recargo especial o pago adicional conforme a la ley laboral peruana.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Temblor hoy en Perú: sismo de 3.5 grados remeció al Callao este sábado 27 de diciembre

  2. Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional

  3. Temblor en Lima hoy 26 de diciembre 2025: IGP confirmó sismo de 4.8 en Barranca

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano