Feriados 2026 en Perú: estos son los 16 días de descanso que habrá durante el año

Cuando el calendario cambia de página y se asoma un nuevo año, muchos no solo piensan en metas y propósitos, sino también empiezan a planear descansos, viajes y momentos para desconectarse. En Perú, el año 2026 trae consigo un conjunto de 16 días feriados oficiales, establecidos por el Gobierno y válidos para trabajadores del sector público y privado.

Estas fechas representan oportunidades para compartir en familia, conocer destinos locales o simplemente tomar un respiro de la rutina laboral. A continuación, te presentamos el listado completo de feriados nacionales 2026 y lo que debes saber obre cómo se distribuyen a lo largo del año.

Lista de feriados nacionales 2026

Estas son las 16 fechas oficiales de descanso reconocidas en el calendario laboral peruano para el 2026:

Jueves 1 de enero – Año Nuevo

Jueves 2 de abril – Jueves Santo

Viernes 3 de abril – Viernes Santo

Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo

Domingo 7 de junio – Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio – San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio – Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio – Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio – Fiestas Patrias (día adicional)

Jueves 6 de agosto – Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto – Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre – Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre – Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre – Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre – Navidad

¿Qué significan estos feriados?

Cada uno de estos días tiene una razón histórica, cultural o religiosa, y muchos forman parte de tradiciones que forman parte del patrimonio nacional.

¿Cómo afecta a trabajadores y planificación?

Descanso remunerado: todos los feriados establecidos oficialmente implican descanso con remuneración para trabajadores del sector público y privado.

Trabajar en feriado: si se presta servicio durante un feriado sin otorgar un descanso sustitutorio, la remuneración suele incluir un recargo especial o pago adicional conforme a la ley laboral peruana.