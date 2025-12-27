- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chelsea vs Aston Villa
- Municipal vs Antigua
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Feriados 2026 en Perú: estos son los 16 días de descanso que habrá durante el año
En pocos días le daremos la bienvenida al 2026 y los ciudadanos están a la expectativa de conocer cómo se desarrollarán las fechas consideradas como feriados.
Cuando el calendario cambia de página y se asoma un nuevo año, muchos no solo piensan en metas y propósitos, sino también empiezan a planear descansos, viajes y momentos para desconectarse. En Perú, el año 2026 trae consigo un conjunto de 16 días feriados oficiales, establecidos por el Gobierno y válidos para trabajadores del sector público y privado.
Estas fechas representan oportunidades para compartir en familia, conocer destinos locales o simplemente tomar un respiro de la rutina laboral. A continuación, te presentamos el listado completo de feriados nacionales 2026 y lo que debes saber obre cómo se distribuyen a lo largo del año.
Lista de feriados nacionales 2026
Estas son las 16 fechas oficiales de descanso reconocidas en el calendario laboral peruano para el 2026:
- Jueves 1 de enero – Año Nuevo
- Jueves 2 de abril – Jueves Santo
- Viernes 3 de abril – Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio – Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio – San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio – Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio – Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio – Fiestas Patrias (día adicional)
- Jueves 6 de agosto – Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto – Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre – Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre – Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre – Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre – Navidad
¿Qué significan estos feriados?
Cada uno de estos días tiene una razón histórica, cultural o religiosa, y muchos forman parte de tradiciones que forman parte del patrimonio nacional.
¿Cómo afecta a trabajadores y planificación?
Descanso remunerado: todos los feriados establecidos oficialmente implican descanso con remuneración para trabajadores del sector público y privado.
Trabajar en feriado: si se presta servicio durante un feriado sin otorgar un descanso sustitutorio, la remuneración suele incluir un recargo especial o pago adicional conforme a la ley laboral peruana.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90