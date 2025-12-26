¿Este viernes 2 de enero es feriado? Conoce la BUENAS NOTICIA que dio el Estado peruano

A medida que se acerca el inicio de cada año, muchos trabajadores y ciudadanos peruanos consultan si determinadas fechas del calendario constituyen feriados o días no laborables que les permitan descansar tras las celebraciones de Año Nuevo. Una de las dudas más frecuentes es sobre el jueves 2 de enero de 2025: ¿corresponde un feriado oficial o algún tipo de descanso obligatorio en esa fecha?

Para entenderlo correctamente, es importante distinguir entre lo que la ley considera feriado nacional, descanso obligatorio remunerado, y lo que se denomina día no laborable, un descanso decretado que habitualmente implica recuperación de horas de trabajo y que puede aplicarse de manera distinta según el sector laboral.

¿Será feriado este 2 de enero para los trabajadores? / FOTO: Facebook

¿Qué se sabe sobre el 2 de enero de 2025?

Según el calendario oficial publicado por el Diario El Peruano, el 2 de enero de 2025 no fue declarado ni feriado ni día no laborable. Esto significa que, tras el feriado del 1 de enero por Año Nuevo, el 2 de enero de 2025 fue considerado un día laboral habitual en el Perú, sin descanso obligatorio decretado por el Gobierno para ese día.

Esto quiere decir que:

Para efectos laborales, las personas debieron acudir a sus centros de trabajo como cualquier día normal tras Año Nuevo.

La fecha no fue un descanso compensable ni remunerado automáticamente para empleados públicos o privados.

La expectativa de un día extra de descanso después del 1 de enero no se hizo realidad en 2025, a menos que la entidad o empresa en particular hubiera otorgado ese día como permiso interno voluntario.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Feriado nacional

Un feriado nacional es aquel que está establecido por ley como descanso obligatorio. En estas fechas:

Tanto el sector público como el sector privado deben descansar.

Si una persona trabaja en un feriado sin descanso sustitutorio, la ley laboral establece el pago adicional correspondiente.

Día no laborable

Un día no laborable, en cambio: