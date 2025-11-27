- Hoy:
Feriados 2026 a nivel nacional para el sector público y privado, según el calendario oficial
Desde ahora ya puedes organizar tus planes para el siguiente año 2026 y decidir qué actividades realizarás en los feriados nacionales. Mira el calendario.
Diciembre contempla diversos feriados para el sector público y privado, permitiendo que los trabajadores disfruten de más de un día de descanso en este último mes del año. Sin embargo, a pocas semanas de finalizar el 2025, muchos ciudadanos ya quieren saber cuántas fechas libres marcará el calendario del 2026.
El calendario del próximo año tiene 16 feriados a nivel nacional que beneficia a todos los pobladores del país. Estos días de descanso permitirán que los servidores puedan realizar viajes, disfrutar en familia o aprovechar de un merecido descanso en medio de la agitada agenda.
El año 2026 tendrá 16 feriados a nivel nacional en Perú.
Calendario de feriados a nivel nacional en 2026
Revisa AQUÍ los feriados oficiales que tendrá el año 2026 para trabajadores del sector público y privado a nivel nacional:
|Fecha
|Feriado/ Motivo
|1 de enero
|Año Nuevo
|2 de abril
|Jueves Santo
|3 de abril
|Viernes Santo
|1 de mayo
|Día del Trabajador
|7 de junio
|Batalla de Arica / Día de la Bandera
|29 de junio
|San Pedro y San Pablo
|23 de julio
|Día de la Fuerza Aérea del Perú
|28 de julio
|Fiestas Patrias
|29 de julio
|Fiestas Patrias
|6 de agosto
|Batalla de Junín
|30 de agosto
|Santa Rosa de Lima
|8 de octubre
|Combate de Angamos
|1 de noviembre
|Día de Todos los Santos
|8 de diciembre
|Inmaculada Concepción
|9 de diciembre
|Batalla de Ayacucho
|25 de diciembre
|Navidad
Este será el primer feriado en Perú del año 2026
El primer feriado del año 2026 será Año Nuevo, el jueves 1 de enero de 2026. Este día libre alcanza a toda la población a nivel nacional, que marca el inicio de un nuevo año, una fecha simbólica en la que muchas personas renuevan metas, agradecen por lo vivido y reciben otro ciclo de su vida.
¿Cuánto me deben pagar si trabajo en feriado?
Si trabajas en un feriado, la ley establece que debes recibir una remuneración triple, siempre que tu empleador no te otorgue un descanso compensatorio. El pago se realizaría de la siguiente manera:
