Feriados 2026 a nivel nacional para el sector público y privado, según el calendario oficial

Diciembre contempla diversos feriados para el sector público y privado, permitiendo que los trabajadores disfruten de más de un día de descanso en este último mes del año. Sin embargo, a pocas semanas de finalizar el 2025, muchos ciudadanos ya quieren saber cuántas fechas libres marcará el calendario del 2026.

El calendario del próximo año tiene 16 feriados a nivel nacional que beneficia a todos los pobladores del país. Estos días de descanso permitirán que los servidores puedan realizar viajes, disfrutar en familia o aprovechar de un merecido descanso en medio de la agitada agenda.

Calendario de feriados a nivel nacional en 2026

Revisa AQUÍ los feriados oficiales que tendrá el año 2026 para trabajadores del sector público y privado a nivel nacional:

Fecha Feriado/ Motivo 1 de enero Año Nuevo 2 de abril Jueves Santo 3 de abril Viernes Santo 1 de mayo Día del Trabajador 7 de junio Batalla de Arica / Día de la Bandera 29 de junio San Pedro y San Pablo 23 de julio Día de la Fuerza Aérea del Perú 28 de julio Fiestas Patrias 29 de julio Fiestas Patrias 6 de agosto Batalla de Junín 30 de agosto Santa Rosa de Lima 8 de octubre Combate de Angamos 1 de noviembre Día de Todos los Santos 8 de diciembre Inmaculada Concepción 9 de diciembre Batalla de Ayacucho 25 de diciembre Navidad

Este será el primer feriado en Perú del año 2026

El primer feriado del año 2026 será Año Nuevo, el jueves 1 de enero de 2026. Este día libre alcanza a toda la población a nivel nacional, que marca el inicio de un nuevo año, una fecha simbólica en la que muchas personas renuevan metas, agradecen por lo vivido y reciben otro ciclo de su vida.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo en feriado?

Si trabajas en un feriado, la ley establece que debes recibir una remuneración triple, siempre que tu empleador no te otorgue un descanso compensatorio. El pago se realizaría de la siguiente manera: