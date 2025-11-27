0

Feriados 2026 a nivel nacional para el sector público y privado, según el calendario oficial

Desde ahora ya puedes organizar tus planes para el siguiente año 2026 y decidir qué actividades realizarás en los feriados nacionales. Mira el calendario.

Angie De La Cruz
Conoce cuántos feriados nacionales tendrá el año 2026 en Perú.
Conoce cuántos feriados nacionales tendrá el año 2026 en Perú. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Diciembre contempla diversos feriados para el sector público y privado, permitiendo que los trabajadores disfruten de más de un día de descanso en este último mes del año. Sin embargo, a pocas semanas de finalizar el 2025, muchos ciudadanos ya quieren saber cuántas fechas libres marcará el calendario del 2026.

Revisa el cronograma de jubilados ONP para Ley 19990 para diciembre 2025.

PUEDES VER: Calendario de pagos para jubilados ONP en diciembre 2025: fechas del cronograma vía Banco de la Nación

El calendario del próximo año tiene 16 feriados a nivel nacional que beneficia a todos los pobladores del país. Estos días de descanso permitirán que los servidores puedan realizar viajes, disfrutar en familia o aprovechar de un merecido descanso en medio de la agitada agenda.

feriado

El año 2026 tendrá 16 feriados a nivel nacional en Perú.

Calendario de feriados a nivel nacional en 2026

Revisa AQUÍ los feriados oficiales que tendrá el año 2026 para trabajadores del sector público y privado a nivel nacional:

FechaFeriado/ Motivo
1 de eneroAño Nuevo
2 de abrilJueves Santo
3 de abrilViernes Santo
1 de mayoDía del Trabajador
7 de junioBatalla de Arica / Día de la Bandera
29 de junioSan Pedro y San Pablo
23 de julioDía de la Fuerza Aérea del Perú
28 de julioFiestas Patrias
29 de julioFiestas Patrias
6 de agostoBatalla de Junín
30 de agosto Santa Rosa de Lima
8 de octubreCombate de Angamos
1 de noviembreDía de Todos los Santos
8 de diciembreInmaculada Concepción
9 de diciembre Batalla de Ayacucho
25 de diciembre Navidad

Este será el primer feriado en Perú del año 2026

El primer feriado del año 2026 será Año Nuevo, el jueves 1 de enero de 2026. Este día libre alcanza a toda la población a nivel nacional, que marca el inicio de un nuevo año, una fecha simbólica en la que muchas personas renuevan metas, agradecen por lo vivido y reciben otro ciclo de su vida.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo en feriado?

Si trabajas en un feriado, la ley establece que debes recibir una remuneración triple, siempre que tu empleador no te otorgue un descanso compensatorio. El pago se realizaría de la siguiente manera:

  • El día de descanso feriado, ya incluido en tu sueldo mensual.
  • El trabajo realizado ese día.
  • Una sobretasa del 100 % por haber trabajado en feriado.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Lima anuncia buena noticia: se confirma hora y fecha para el encendido del árbol

  2. Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público de la avenida Retablo que fue invadida por ciudadanos

  3. Vecinos de Puente Piedra disfrutarán de un nuevo espacio moderno que mejorará su calidad de vida

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano