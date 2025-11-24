¿El 8 y 9 de diciembre es feriado para el sector privado? Esto dice El Peruano

0
Diversos ciudadanos podrán acceder a dos feriados adicionales y AQUÍ te diremos si el sector privado accederá a estos descansos. Más detalles en la nota.

Falta poco para terminar el 2025 y gran parte de la población podrá disfrutar de los feriados del 8 y 9 de diciembre; sin embargo, gran parte de los ciudadanos busca conocer si los descansos adicionales son a nivel nacional.

¿Cuáles son todos los feriados de diciembre 2025?

¿El 8 y 9 de diciembre es feriado para el sector privado?

De acuerdo al calendario de Feriados Nacionales, el lunes 8 de diciembre es feriado por la Inmaculada Concepción y el martes 9 por la Batalla de Ayacucho. Si trabajas en el sector público y privado, entonces te corresponde acceder a los descansos.

Si trabajas para una empresa privada y te hacen laborar en dichas fechas, entonces podrás acceder a un pago triple o llegar a un acuerdo para que cobres esos feriados durante el mes de diciembre.

¿Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado?

En Perú, feriado y día no laborable, tienen un diferente significado. El primero es obligatorio y aplica para el sector público y privado, por ende no es recuperable. Mientras que, el segundo solo está dirigid a los trabajadores del Estado peruano; sin embargo, las horas no laboradas deben ser recuperables.

¿Cambios en el calendario 2026?

La Comisión del Trabajo y Seguridad Social aprobó el dictamente que plantea trasladar cuatro feriados nacionales que actualmente se celebran en fechas fijas. A continuación, te diremos cuáles son las efemérides que se moverían.

  • 7 de junio – Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • 23 de julio – Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • 6 de agosto – Batalla de Junín
  • 1 de noviembre – Día de Todos los Santos

