¿Se suspenderán las clases escolares el 10 de diciembre tras feriado largo? Esto indica Minedu

El último mes del año otorga diversos feriados a todo el Perú, incluso en la primera semana habrá un descanso largo, del 6 al 9 de diciembre. Es así, que también surgen preguntas sobre la suspensión de clases escolares para el miércoles 10, ¿el Ministerio de Educación (Minedu) se pronunció? Te brindamos más detalles.

¿Habrá clases el 10 de diciembre luego del feriado largo?

Determinados trabajadores del sector público y privado accederán a 4 días libres consecutivos, desde el sábado 6 al martes 9 de diciembre. En este periodo, los alumnos a nivel nacional tampoco tendrán actividades en los colegios; sin embargo, el 10 de diciembre realizarán su jornada con normalidad.

Teniendo esta información en cuenta, el Minedu no ha confirmado la suspensión de clases luego del feriado largo, por el contrario, los estudiantes deberán prepararse para lo que será su último bimestre del año escolar, antes de salir de vacaciones el próximo viernes 19 de diciembre.

El miércoles 10 de diciembre se realizarán las clases con normalidad.

Feriados del 8 y 9 de diciembre: ¿qué se celebra?

El 8 de diciembre se conmemora la Inmaculada Concepción, una festividad de carácter religioso, que celebra la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Mientras que el 9 de diciembre, se rememora la Batalla de Ayacucho, donde se obtuvo una victoria decisiva, que consolidó la independencia del Perú del dominio español.

Ambas fechas son consideradas feriados nacionales en Perú, por lo que se otorga descanso obligatorio remunerado para trabajadores públicos y privados. Sin embargo, si te corresponde laborar, accederás a una compensación especial (pago normal del feriado + pago por laborar + sobretasa) o descanso sustitutorio.

Cabe destacar que en este año 2025, el 8 de diciembre cae lunes y el 9 martes, pero teniendo en cuenta que el fin de semana anterior (sábado y domingo) son días no laborables para algunos trabajadores, se genera un descanso extendido de 4 días consecutivos. Estas fechas pueden servir para tomar un descanso o planificar un viaje al interior del país.