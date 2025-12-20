0

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 21 de diciembre: programación, hora y dónde ver en TV

Agenda y programación de partidos en vivo de las principales ligas el mundo a disputarse este domingo 21 de diciembre. Perú y Bolivia juegan un amistoso internacional.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este domingo 21 de diciembre
Continúa el fútbol mundial y en esta nota te contamos qué Ligas del mundo tendrán actividad deportiva a días de las celebraciones de fin de año. Tenemos partidos en directo en LaLiga española, Premier League, Serie A, Copa de Francia y amistosos internacionales. Mira la programación completa para este domingo 21 de diciembre.

Chincha será escenario del amistoso entre Perú vs Bolivia.

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
11:30Aston Villa vs Manchester UnitedDisney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Girona vs Atlético MadridESPN, Disney+
10:15Villarreal vs BarcelonaESPN, Disney+
12:30Elche vs Rayo VallecanoDIRECTV Sports, DGO
15:00Real Betis vs GetafeDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTDOSTV
6:30Cagliari vs PisaESPN2, Disney+
9:00Sassuolo vs TorinoESPN2, Disney+
12:00Fiorentina vs UdineseDisney+
14:45Genoa vs AtalantaDisney+, Zapping

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Mainz 05 vs St. PauliDisney+, ESPN5
11:30Heidenheim vs Bayern MünchenDisney+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
10:30AVS vs Nacional
13:00Tondela vs Casa Pia
15:30Santa Clara vs AroucaGolTV, GOLTV Play

Partidos de hoy en Copa de Naciones de África

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Marruecos vs Comoras

Partidos de hoy en Primera A Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Orense vs LibertadCanal del Futbol, Zapping
16:30LDU Quito vs U CatólicaCanal del Futbol, Zapping
16:30Ind. del Valle vs BarcelonaCanal del Futbol, Zapping

Partidos de hoy en Copa do Brasil

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Vasco da Gama vs CorinthiansDIRECTV Sports, DGO

Partidos amistosos de hoy

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Peru vs BoliviaAmérica TV, América TVGO
16:00Costa Rica U20 vs Canada U20

Partidos de hoy en Eredivisie

HORARIOPARTIDOSTV
6:15Utrecht vs PSVESPN3, Disney+
8:30Feyenoord vs TwenteESPN3, Disney+
8:30Go Ahead Eagles vs GroningenESPN, Watch ESPN
10:45Volendam vs Sparta RotterdamESPN 4, Watch ESPN

Partidos de hoy en Copa de Francia

HORARIOPARTIDOSTV
8:45Concarneau vs Nantes
8:45Auxerre vs Monaco
8:45Bourg en Bresse vs MarsellaDIRECTV Sports, DGO
8:45Nice vs Saint-ÉtienneZapping
8:45Strasbourg vs Dunkerque
11:30Bassin d'Arcachon Sud vs Hauts Lyonnais
11:30Le Havre vs Amiens SC
11:30Le Puy F.43 Auvergne vs Bordeaux
11:30Rennes vs Les SablesZapping
11:30Orléans vs Dieppe
11:30Montreuil vs Chauvigny
15:00Lyon vs Saint-cyr Collonges

Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

