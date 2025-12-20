- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, domingo 21 de diciembre: programación, hora y dónde ver en TV
Agenda y programación de partidos en vivo de las principales ligas el mundo a disputarse este domingo 21 de diciembre. Perú y Bolivia juegan un amistoso internacional.
Continúa el fútbol mundial y en esta nota te contamos qué Ligas del mundo tendrán actividad deportiva a días de las celebraciones de fin de año. Tenemos partidos en directo en LaLiga española, Premier League, Serie A, Copa de Francia y amistosos internacionales. Mira la programación completa para este domingo 21 de diciembre.
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:30
|Aston Villa vs Manchester United
|Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Girona vs Atlético Madrid
|ESPN, Disney+
|10:15
|Villarreal vs Barcelona
|ESPN, Disney+
|12:30
|Elche vs Rayo Vallecano
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Real Betis vs Getafe
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTDOS
|TV
|6:30
|Cagliari vs Pisa
|ESPN2, Disney+
|9:00
|Sassuolo vs Torino
|ESPN2, Disney+
|12:00
|Fiorentina vs Udinese
|Disney+
|14:45
|Genoa vs Atalanta
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Mainz 05 vs St. Pauli
|Disney+, ESPN5
|11:30
|Heidenheim vs Bayern München
|Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|AVS vs Nacional
|13:00
|Tondela vs Casa Pia
|15:30
|Santa Clara vs Arouca
|GolTV, GOLTV Play
Partidos de hoy en Copa de Naciones de África
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Marruecos vs Comoras
Partidos de hoy en Primera A Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Orense vs Libertad
|Canal del Futbol, Zapping
|16:30
|LDU Quito vs U Católica
|Canal del Futbol, Zapping
|16:30
|Ind. del Valle vs Barcelona
|Canal del Futbol, Zapping
Partidos de hoy en Copa do Brasil
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Vasco da Gama vs Corinthians
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos amistosos de hoy
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Peru vs Bolivia
|América TV, América TVGO
|16:00
|Costa Rica U20 vs Canada U20
Partidos de hoy en Eredivisie
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:15
|Utrecht vs PSV
|ESPN3, Disney+
|8:30
|Feyenoord vs Twente
|ESPN3, Disney+
|8:30
|Go Ahead Eagles vs Groningen
|ESPN, Watch ESPN
|10:45
|Volendam vs Sparta Rotterdam
|ESPN 4, Watch ESPN
Partidos de hoy en Copa de Francia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:45
|Concarneau vs Nantes
|8:45
|Auxerre vs Monaco
|8:45
|Bourg en Bresse vs Marsella
|DIRECTV Sports, DGO
|8:45
|Nice vs Saint-Étienne
|Zapping
|8:45
|Strasbourg vs Dunkerque
|11:30
|Bassin d'Arcachon Sud vs Hauts Lyonnais
|11:30
|Le Havre vs Amiens SC
|11:30
|Le Puy F.43 Auvergne vs Bordeaux
|11:30
|Rennes vs Les Sables
|Zapping
|11:30
|Orléans vs Dieppe
|11:30
|Montreuil vs Chauvigny
|15:00
|Lyon vs Saint-cyr Collonges
Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
