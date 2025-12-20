Alianza Lima vs Universitario EN VIVO vía Latina: horario y dónde ver la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs Universitario se enfrentan este domingo 21 de diciembre por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Esta nueva edición del clásico peruano resultará vital en la pelea por el liderato. Este compromiso se disputará en el Polideportivo Lucha Reyes de Villa El Salvador y dará inicio a las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión EN VIVO estará a cargo de Latina TV (canal 2).

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el inicio del partido entre Alianza Lima vs Universitario por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26:

Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 p.m.

México: 4:00 p.m. horas

Estados Unidos (Nueva York, Florida y Washington): 6:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario EN VIVO?

El clásico de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs Universitario será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de Latina TV (Canal 2) en señal abierta para todo el territorio nacional. De igual forma estará disponible ONLINE GRATIS mediante la señal de streaming por la app de Latina TV.

Previa del partido Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima reanuda su participación en la Liga Peruana de Vóley afrontando un clásico tras haber disputado el Mundial de Clubes en Brasil, donde sumó una valiosa experiencia internacional. Las ‘blanquiazules’ regresan al torneo local con la misión de ratificar su favoritismo en el clásico ante Universitario.

El equipo dirigido por Facundo Morando llega invicto, con ocho victorias en igual número de partidos, liderando con autoridad el campeonato. Aunque no superó la fase de grupos del Mundial, dejó buenas sensaciones al vencer a VC Zhetysu y medirse ante importantes rivales de Brasil e Italia.

Alianza Lima lleva un paso perfecto en la Liga Peruana de Vóley.

Universitario, por su parte, atraviesa su mejor momento en la temporada luego de encadenar cuatro triunfos consecutivos que lo colocan como escolta del certamen. Las ‘pumas’ llegan fortalecidas anímicamente tras imponerse a Circolo Sportivo Italiano en un intenso partido a cinco sets.

El cuadro crema confía en su crecimiento colectivo para frenar la racha perfecta de su clásico rival y acercarse a la cima. Con Alianza líder con 24 puntos y Universitario segundo con 21, el enfrentamiento se perfila como clave en la lucha por el primer lugar.

Universitario Vóley marcha en el segundo lugar y buscará vencer para conseguir el liderato.

Alianza Lima vs Universitario Vóley: historial de enfrentamientos

06/04/2025 | Universitario 0-3 Alianza Lima

02/02/2025 | Alianza Lima 2-3 Universitario

07/04/2024 | Universitario 1-3 Alianza Lima

31/03/2024 | Alianza Lima 3-1 Universitario

24/02/2024 | Alianza Lima 3-1 Universitario

Alianza Lima vs Universitario Vóley: pronóstico

Sobre el papel, Alianza Lima es considerado como el ligero favorito para poder quedarse con la victoria en el clásico ante Universitario por la Liga Peruana de Vóley. A continuación, conoce las cuotas para este partidazo.

Apuestas Alianza Lima Universitario Betsson 1.48 2.35 1xBet 1.49 2.37

Alianza Lima vs. Universitario Vóley: cuánto están y como comprar entradas

Los hinchas no quieren perderse el Alianza Lima vs Universitario por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley. Las entradas para el clásico van desde los S/20 hasta los S/45, las cuales se podían adquirir mediante la web de Joinuss. No obstante, cabe señalar que ya se agotaron todos los boletos.

General: S/. 20.00 soles

S/. 20.00 soles Sur: S/. 25.00 soles

S/. 25.00 soles Norte: S/. 25.00 soles

S/. 25.00 soles Oriente: S/. 35.00 soles

S/. 35.00 soles Occidente: S/. 45.00 soles

¿Dónde juegan Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley?

El Polideportivo de Villa El Salvador albergará el Alianza Lima vs Universitario Vóley.

El vibrante clásico de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs Universitario está programado a disputarse en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.