¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario y dónde ver partido por Liga Peruana de Vóley?
Horarios y guía de canales para ver el partido entre Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley que se realizará en Villa El Salvador.
Alianza Lima y Universitario, dos equipos que están dando la hora en Liga Peruana de Vóley, se verán las caras en un partido no apto para cardíacos. El 'Clásico', que es válido por la fecha 9, se realizará en el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universitario vóley?
El partido de Alianza Lima y Universitario, que es válido por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, se realizará el domingo 21 de diciembre.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario vóley 2025?
El partido entre Alianza Lima contra Universitario por la Liga Peruana de Vóley iniciará a las 5:00 p.m. (en territorio peruano, ecuatoriano y colombiano).
- México: 4:00 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.
- Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 7:00 p.m.
- España: 11:00 p.m.
¿Dónde ver el partido Alianza Lima vs. Universitario vóley 2025?
El canal que transmitirá EN VIVO el partido entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina TV (canal 2).
Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley: Venta de entradas
La Liga informó que las entradas están a la venta por Joinnus.
- Norte: S/ 25.00
- Sur: S/ 25.00
- Oriente: S/ 35.00
- Occidente: S/ 45.00
- General: S/ 20.00
Alianza Lima quiere quedarse con el triunfo
Tras su participación en el Mundial de Clubes, Alianza Lima se mentaliza en lo que será su duelo contra Universitario por la Liga de Vóley:
"La gente puede decir que es para Alianza, pero al final las cosas se ven en el campo. Hasta que el árbitro no termine el partido no lo sabremos, porque podemos o ellas estar en un mal día", expresó Clarivett Yllescas en RPP.
No olvides revisar tu agenda deportiva
