Partidos Liga Peruana de Vóley: programación y tabla de posiciones de la fecha 9
La fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley tendrá como plato fuerte el enfrentamiento entre Alianza Lima vs Universitario. Mira la programación y tabla de posiciones.
Este sábado y domingo se disputará la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley. A diferencia de las primeras ocho jornadas que se disputó en el Coliseo Miguel Grau del Callao, esta vez se volverá a desarrollar en el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador. El duelo más esperado es el clásico entre Alianza Lima vs Universitario. Para ello, aquí te dejamos la programación completa.
Partidos Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 9
sábado 20 de diciembre
- 14:45 horas: Deportivo Géminis vs. Olva Latino
- 17:00 horas: Deportivo Soan vs. Universidad San Martín
- 19:00 horas: Circolo Sportivo Italiano vs. Club Regatas Lima
Domingo 21 de diciembre
- 12:30 horas: Rebaza Acosta vs. Deportivo Wanka
- 15:15 horas: Atlético Atenea vs. Kazoku No Perú
- 17:00 horas: Alianza Lima vs. Universitario
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Femenino
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|SETS
|1. Alianza Lima
|8
|24
|24-2
|2. Universitario
|8
|21
|23-6
|3. San Martín
|8
|21
|23-10
|4. Regatas Lima
|8
|16
|20-10
|5. Géminis
|8
|11
|15-15
|6. Atenea
|8
|11
|14-17
|7. Circolo
|8
|10
|14-18
|8. Olva Latino
|8
|9
|14-18
|9. Rebaza Acosta
|8
|8
|13-20
|10. Deportivo Soan
|8
|6
|11:21
|11. Kazoku No Peru
|8
|4
|5:21
|12. Wanka
|8
|3
|4:22
¿Dónde comprar entradas para la Liga Peruana de Vóley?
Los tickets están disponible de forma online en la página web de Joinnus y estos son los precios de las entradas:
- Occidente Preferente (primera etapa): S/. 45.00
- Oriente Preferente (primera etapa): S/. 35.00
- Norte Preferente (primera etapa): S/. 25.00
- Sur Preferente (primera etapa): S/. 25.00
- General (primera etapa) S/. 20.00
