Partidos Liga Peruana de Vóley: programación y tabla de posiciones de la fecha 9

Este sábado y domingo se disputará la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley. A diferencia de las primeras ocho jornadas que se disputó en el Coliseo Miguel Grau del Callao, esta vez se volverá a desarrollar en el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador. El duelo más esperado es el clásico entre Alianza Lima vs Universitario. Para ello, aquí te dejamos la programación completa.

Partidos Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 9

sábado 20 de diciembre

14:45 horas: Deportivo Géminis vs. Olva Latino

17:00 horas: Deportivo Soan vs. Universidad San Martín

19:00 horas: Circolo Sportivo Italiano vs. Club Regatas Lima

Domingo 21 de diciembre

12:30 horas: Rebaza Acosta vs. Deportivo Wanka

15:15 horas: Atlético Atenea vs. Kazoku No Perú

17:00 horas: Alianza Lima vs. Universitario

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Femenino

EQUIPOS PJ PTS SETS 1. Alianza Lima 8 24 24-2 2. Universitario 8 21 23-6 3. San Martín 8 21 23-10 4. Regatas Lima 8 16 20-10 5. Géminis 8 11 15-15 6. Atenea 8 11 14-17 7. Circolo 8 10 14-18 8. Olva Latino 8 9 14-18 9. Rebaza Acosta 8 8 13-20 10. Deportivo Soan 8 6 11:21 11. Kazoku No Peru 8 4 5:21 12. Wanka 8 3 4:22

¿Dónde comprar entradas para la Liga Peruana de Vóley?

Los tickets están disponible de forma online en la página web de Joinnus y estos son los precios de las entradas: