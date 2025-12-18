0
LO ÚLTIMO
Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026: fecha y hora

Partidos Liga Peruana de Vóley: programación y tabla de posiciones de la fecha 9

La fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley tendrá como plato fuerte el enfrentamiento entre Alianza Lima vs Universitario. Mira la programación y tabla de posiciones.

    Sandra Morales
    Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025
    Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025 | FOTO: LIBERO
    COMPARTIR

    Este sábado y domingo se disputará la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley. A diferencia de las primeras ocho jornadas que se disputó en el Coliseo Miguel Grau del Callao, esta vez se volverá a desarrollar en el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador. El duelo más esperado es el clásico entre Alianza Lima vs Universitario. Para ello, aquí te dejamos la programación completa.

    Alianza Lima entró al TOP 10 del ranking Mundial de Clubes

    PUEDES VER: ¡Histórico! Alianza Lima ingresó al Top 10 del ranking mundial de Vóley Femenino

    Partidos Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 9

    sábado 20 de diciembre

    • 14:45 horas: Deportivo Géminis vs. Olva Latino
    • 17:00 horas: Deportivo Soan vs. Universidad San Martín
    • 19:00 horas: Circolo Sportivo Italiano vs. Club Regatas Lima

    Domingo 21 de diciembre

    • 12:30 horas: Rebaza Acosta vs. Deportivo Wanka
    • 15:15 horas: Atlético Atenea vs. Kazoku No Perú
    • 17:00 horas: Alianza Lima vs. Universitario

    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Femenino

    EQUIPOSPJPTSSETS
    1. Alianza Lima82424-2
    2. Universitario82123-6
    3. San Martín82123-10
    4. Regatas Lima81620-10
    5. Géminis81115-15
    6. Atenea81114-17
    7. Circolo81014-18
    8. Olva Latino8914-18
    9. Rebaza Acosta8813-20
    10. Deportivo Soan8611:21
    11. Kazoku No Peru845:21
    12. Wanka834:22

    ¿Dónde comprar entradas para la Liga Peruana de Vóley?

    Los tickets están disponible de forma online en la página web de Joinnus y estos son los precios de las entradas:

    • Occidente Preferente (primera etapa): S/. 45.00
    • Oriente Preferente (primera etapa): S/. 35.00
    • Norte Preferente (primera etapa): S/. 25.00
    • Sur Preferente (primera etapa): S/. 25.00
    • General (primera etapa) S/. 20.00

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Sandra Morales
    AUTOR: Sandra Morales

    Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

    Lo más visto

    1. Catherine Flood, figura de Universitario, lanzó fuerte advertencia a Alianza Lima: "Quiero..."

    2. Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: Clasificación y resultados de la fecha 6

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano