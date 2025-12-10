Tabla de posiciones Mundial de Clubes Vóley Femenino: clasificación y cómo va Alianza Lima

Con tan solo dos jornadas jugadas, la edición 2025 del Mundial de Vóley se encuentra al rojo vivo con los ocho equipos que luchan punto a punto para mantenerse en contienda y coronarse en el certamen internacional, y en el que Alianza Lima compite representando a Perú.

Así, el equipo 'blanquiazul', liderado por Facundo Morando, se encuentra en un complejo desafío con clubes de Brasil como Dentil Praia y Osasco, Zamalek de Egipto, Imoco Conegliano y Savino Del Bene de Italia y Zhetysu VC de Kazajistán, aunque en su grupo (A) tiene como contendores a Osasco, Scandicci y Zhetysu.

Tabla del Mundial de Clubes de Vóley 2025: Grupo A:

Grupo A

Puesto PJ PG Puntos 1. Osasco 1 1 3 2. Savino Del Bene 1 1 3 3. Alianza Lima 2 1 3 4. Zhetyzu VC 2 0 0

Grupo B

Partido PJ PG Puntos 1. Dentil Praia 2 2 6 2. Imoco Conegliano 1 1 3 3. Orlando Valkyries 1 0 0 4. Zamalek 2 0 0

Partidos del Mundial de Clubes 2025: fecha 3

Zamalek vs Orlando Valkyries

08:00 horas

Conegliano vs Praia Clube

11:30 horas

Scandicci vs Alianza Lima

15:00 horas

Osasco vs Zhetysu

18:30 horas.

Formato del Mundial de Clubes de Vóley:

Brasil vuelve a acoger el Mundial de Clubes de Vóley 2025, certamen que reunirá a ocho de los mejores equipos del planeta entre el 9 y el 14 de diciembre. El torneo contará con representantes de todas las confederaciones: los dos clubes más fuertes de Sudamérica, los dos de mejor rendimiento en Europa, además del campeón de Asia, el mejor de Estados Unidos, el clasificado de África y un elenco invitado por el país anfitrión.

Los participantes son distribuidos en dos grupos de cuatro. Tras la fase inicial, los dos primeros de cada serie avanzarán a las semifinales, instancia que definirá a los finalistas del certamen. Los equipos que caigan en esta ronda disputarán el duelo por el tercer puesto en busca de completar el podio.