Tabla de posiciones Mundial de Clubes Vóley Femenino: clasificación y cómo va Alianza Lima

Sigue la clasificación del Mundial de Clubes de Vóley, en donde Alianza Lima se encuentra en competencia.

    Shirley Marcelo
    Sigue la tabla de posiciones del Mundial de Clubes. | Alianza Lima
    Con tan solo dos jornadas jugadas, la edición 2025 del Mundial de Vóley se encuentra al rojo vivo con los ocho equipos que luchan punto a punto para mantenerse en contienda y coronarse en el certamen internacional, y en el que Alianza Lima compite representando a Perú.

    Así, el equipo 'blanquiazul', liderado por Facundo Morando, se encuentra en un complejo desafío con clubes de Brasil como Dentil Praia y Osasco, Zamalek de Egipto, Imoco Conegliano y Savino Del Bene de Italia y Zhetysu VC de Kazajistán, aunque en su grupo (A) tiene como contendores a Osasco, Scandicci y Zhetysu.

    Tabla del Mundial de Clubes de Vóley 2025: Grupo A:

    Grupo A

    PuestoPJPGPuntos
    1. Osasco113
    2. Savino Del Bene113
    3. Alianza Lima213
    4. Zhetyzu VC200

    Grupo B

    PartidoPJPGPuntos
    1. Dentil Praia226
    2. Imoco Conegliano113
    3. Orlando Valkyries100
    4. Zamalek200

    Partidos del Mundial de Clubes 2025: fecha 3

    • Zamalek vs Orlando Valkyries
      08:00 horas
    • Conegliano vs Praia Clube
      11:30 horas
    • Scandicci vs Alianza Lima
      15:00 horas
    • Osasco vs Zhetysu
      18:30 horas.

    Formato del Mundial de Clubes de Vóley:

    Brasil vuelve a acoger el Mundial de Clubes de Vóley 2025, certamen que reunirá a ocho de los mejores equipos del planeta entre el 9 y el 14 de diciembre. El torneo contará con representantes de todas las confederaciones: los dos clubes más fuertes de Sudamérica, los dos de mejor rendimiento en Europa, además del campeón de Asia, el mejor de Estados Unidos, el clasificado de África y un elenco invitado por el país anfitrión.

    Los participantes son distribuidos en dos grupos de cuatro. Tras la fase inicial, los dos primeros de cada serie avanzarán a las semifinales, instancia que definirá a los finalistas del certamen. Los equipos que caigan en esta ronda disputarán el duelo por el tercer puesto en busca de completar el podio.

