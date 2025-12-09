Alianza Lima vs Zhetysu EN VIVO por el Mundial de Clubes 2025: a qué hora juegan y dónde ver

Con toda la ilusión de su hinchada, el equipo de vóley de Alianza Lima buscará sumar una victoria en el Mundial de Clubes 2025. Tras su debut ante el anfitrión Osasco Voleibol Club, las blanquiazules tendrán una labor difícil ante Zhetysu este miércoles 10 de diciembre. El partido será transmitido a través de la señal de Latina. Conoce los horarios.

Alianza Lima sigue haciendo historia en el vóley femenino y ahora lo hace participando en el importante torneo internacional donde llegan los mejores equipos del mundo. Como se recuerda, la clasificación del club victoriano se dio tras consagrarse como subcampeón en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley y de esta forma se convirtió en el primer equipo peruano en ser parte de este certamen.

Formato del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Desde el 9 al 14 de diciembre, Brasil será la sede principal del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Para la presente edición, se contará con la participación de los dos mejores equipos de Sudamérica, los dos mejores de Europa, el mejor de Asia,. el mejor de Estados Unidos y el mejor clasificado de África, además de un invitado del país anfitrión.

Los ocho equipos en competición formarán dos grupos de cuatro y los dos primeros se clasificarán a la llave de semifinales. En esta instancia se definirá al ganador del títulos y los eliminados de cada llave pelearán por el tercer lugar en el podio.

¿A qué hora juega Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley?

Tras haber disputado su primer partido, Alianza Lima jugará ante Zhetysu este miércoles 10 de diciembre desde las 11:30 a.m. hora peruana. El partido se puede seguir desde diferentes países, solo debes tener en cuenta los horarios.

Perú, Colombia y Ecuador: 11:30 a.m.

Bolivia y Venezuela: 12:30 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 1:30 p.m.

México: 10:30 a.m.

España: 6:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Zhetysu EN VIVO?

El partido de Alianza Lima vs Zhetysu por el Mundial de Clubes de Vóley 2025 se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Latina (canal 2 en señal abierta). Vía streaming también se podrá seguir a través de la aplicación de Latina y CazéTV en YouTube. La página de Volleyballworld también tiene programado realizar la cobertura del encuentro.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza en el Mundial de Clubes de Vóley?

El próximo partido de Alianza Lima será ante Savino Del Bene Scandicci por la tercera fecha del Mundial de Clubes de Vóley y se jugará el 11 de diciembre a partir de las 3:00 p.m.