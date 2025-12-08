¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Osasco y dónde ver el Mundial de Clubes de Vóley?

0
    El desafío más importante en la historia de Alianza Lima será este martes 9 de diciembre en Sao Paulo, Brasil. El cuadro blanquiazul se medirá contra Osasco Sao Cristóvao en su debut en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Las actuales monarcas de la Liga Peruana de Vóley se ubican en el Grupo A del certamen.

    ¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Osasco por el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

    El primer partido del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025 entre Alianza Lima y Osasco Sao Cristóvao se realizará el martes 9 de diciembre.

    ¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Osasco el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

    El horario del Alianza Lima contra Osasco por el Mundial de Clubes de Vóley 2025 será a las 6:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador.

    • México: 5:30 p.m.
    • Bolivia y Venezuela: 7:30 p.m.
    • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 8:30 p.m.

    ¿Dónde ver Alianza Lima vs. Osasco por el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

    La transmisión EN VIVO del Alianza Lima vs. Osasco por el Mundial de Clubes de Vóley 2025, estará a cargo de Latina TV (canal 2).

    Alianza Lima: Voleibolistas convocadas para el Mundial de Clubes de Vóley

    • Armadoras: María Alejandra Marín y Doris Manco.
    • Opuestas: Yanlis Féliz y Maëva Orlé.
    • Centrales: Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas, Meegan Hart.
    • Líberos: Esmeralda Sánchez y Zahira Quiñe.

    Alianza Lima quiere hacer historia en el Mundial de Clubes de Vóley

    Ysabella Sánchez, una de las referentes de Alianza Lima, se mostró emocionada por disputar este importante certamen internacional con el equipo de sus amores. Aseguró que van a dejar todo en la cancha para lograr el objetivo.

    "Estamos muy ilusionadas, vamos a entregar todo de nosotros, a jugar y divertirnos. El técnico nos pide siempre que nos divirtamos en la cancha. Vamos a enfrentarnos a las mejores jugadoras del mundo y es una experiencia muy bonita para demostrar nuestro juego", expresó 'Chavela'.

