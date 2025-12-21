0
Alianza Lima vs Universitario por la Liga de Vóley

Alianza Lima cometió terrible falta y Universitario puede reclamar los puntos del partido

Terrible error de Alianza Lima que le permitirá a Universitario reclamar y llevarse el triunfo en mesa. ¿Qué pasó? Te contamos todos los detalles.

    Jesús Yupanqui
    Minutos finales del primer set, el DT de Alianza Lima, Facundo Morando, decidió realizar doble cambio. Clarivett Yllescas salió y el cuadro blanquiazul se quedó en cancha con cuatro extranjeras. Esto es una falta en las reglas.

    Incluso, Alianza Lima jugó un punto (que lo ganó la U) con 4 extranjeras. En Latina TV indicaron que Universitario puede reclamar y llevarse los tres puntos del partido.

    En pleno partido, el Jefe Polideportivo del cuadro crema pidió a Francisco Hervás, entrenador de las 'Pumas' concentrarse el partido, que después analizarán las medidas que tomarán.

    Sin embargo, Alianza Lima se impuso en su juego y se llevó los tres sets. En las próximas horas, la Liga Peruana del Vóley se debe pronunciar sobre lo que ocurrió en el 'Clásico del Deporte'.

    ¿Qué sanción recibirá Alianza Lima por jugar con cuatro extranjeras?

    En la base de la Liga Peruana del Vóley indican que si un equipo juega con 4 extranjeras en campo, perderán el partido por 3-0 y 25-0 todos los sets.

    De esa manera, Universitario sumará tres puntos que le permitirá igualar a Alianza Lima en lo más alto de la tabla de posiciones del campeonato.

    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

