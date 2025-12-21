0

El categórico mensaje de Alianza ante la posibilidad de que la U gane en mesa: "Demostrando..."

Universitario reclamará los tres puntos tras su derrota ante Alianza Lima debido a que el DT blanquiazul mantuvo a cuatro extranjeras en el campo.

    El categórico mensaje de Alianza ante la posibilidad de que la U gane en mesa
    
    Alianza Lima y Universitario se enfrentaron por una nueva fecha de la Liga Peruana de Vóley en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Tras el encuentro que generó polémica, el cuadro blanquiazul compartió una publicación en sus redes sociales sobre el triunfo logrado ante su clásico rival.

    Cabe mencionar que el partido tuvo todo tipo de reacciones debido a lo que se registró durante el primer set. Y es que el estratega Facundo Morando, en su intento por ordenar a su equipo, dejó a cuatro extranjeras en la cancha, algo que, según las bases, no está permitido y puede terminar en derrota en contra.

    Alianza Lima y su firme publicación tras victoria sobre Universitario

    Tras esta situación, la ‘U’ reclamará los tres puntos, con lo que podrá alcanzar a las blanquiazules en la cima de la tabla de posiciones. En medio de esta situación, el conjunto victoriano dejó un contundente mensaje con una fotografía de todo el plantel: “Demostrando en la cancha.¡Firmes, equipo!”.

    Erickson Acuña
    AUTOR: Erickson Acuña

    Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

