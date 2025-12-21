- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Bolivia
- Villarreal vs Barcelona
- Alianza Lima vs Universitario
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga Peruana de Vóley
El categórico mensaje de Alianza ante la posibilidad de que la U gane en mesa: "Demostrando..."
Universitario reclamará los tres puntos tras su derrota ante Alianza Lima debido a que el DT blanquiazul mantuvo a cuatro extranjeras en el campo.
Alianza Lima y Universitario se enfrentaron por una nueva fecha de la Liga Peruana de Vóley en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Tras el encuentro que generó polémica, el cuadro blanquiazul compartió una publicación en sus redes sociales sobre el triunfo logrado ante su clásico rival.
Cabe mencionar que el partido tuvo todo tipo de reacciones debido a lo que se registró durante el primer set. Y es que el estratega Facundo Morando, en su intento por ordenar a su equipo, dejó a cuatro extranjeras en la cancha, algo que, según las bases, no está permitido y puede terminar en derrota en contra.
Alianza Lima y su firme publicación tras victoria sobre Universitario
Tras esta situación, la ‘U’ reclamará los tres puntos, con lo que podrá alcanzar a las blanquiazules en la cima de la tabla de posiciones. En medio de esta situación, el conjunto victoriano dejó un contundente mensaje con una fotografía de todo el plantel: “Demostrando en la cancha.¡Firmes, equipo!”.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90