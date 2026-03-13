ALERTA TOTAL, inmigrantes en Florida: operativo culmina con el ARRESTO de 15 indocumentados, incluidos ciudadanos de esta nacionalidad latinoamericana

Un operativo coordinado entre agencias estatales y federales en Florida concluyó con la captura de 15 inmigrantes indocumentados en Key Largo, al sur del estado, entre ellos ciudadanos cubanos, según confirmaron las autoridades este jueves. La acción forma parte de los esfuerzos de seguridad fronteriza y migratoria, que se han intensificado en la región en los últimos meses.

Operativo en Key Largo detiene a inmigrantes indocumentados de varios países latinoamericanos

La redada se llevó a cabo el 9 de marzo bajo el nombre de Operación Tidal Wave, organizada por el Equipo de Aprehensión de Extranjeros Criminales (CAAT) de la Patrulla de Carreteras de Florida, en colaboración con agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Entre los detenidos se encuentran personas originarias de Cuba, El Salvador, Honduras, México y Guatemala, que residían de manera ilegal en el país. Las autoridades indicaron que varios de los arrestados tenían antecedentes penales relevantes, incluyendo delitos como robo, agresión agravada, allanamiento de morada con armas, violencia doméstica, crímenes relacionados con menores y posesión de drogas. Además, algunos contaban con historial de no comparecer ante tribunales y con órdenes previas de deportación.

Dave Kerner, director ejecutivo del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, afirmó que estas acciones buscan proteger a los residentes del estado y garantizar la rendición de cuentas. Por su parte, Samuel Briggs, jefe interino del sector Miami de la Patrulla Fronteriza, destacó que la cooperación entre agencias estatales y federales actúa como un "multiplicador de fuerza" en la vigilancia migratoria y la prevención de posibles amenazas.

Impacto del aumento de las detenciones de inmigrantes en Florida

Tras la operación, los 15 detenidos fueron transferidos a las autoridades federales de inmigración, que se encargarán de su procesamiento y de evaluar una posible deportación. Este operativo se suma al aumento general en la aplicación de las leyes migratorias en Florida.

Desde marzo de 2025, la Patrulla de Carreteras estatal ha arrestado a más de 9.000 inmigrantes indocumentados bajo el programa federal 287(g), que permite a las agencias estatales colaborar en la aplicación de las leyes migratorias. De estos arrestos, más de 1.600 correspondían a personas con antecedentes penales.

Las autoridades subrayan que estas medidas buscan reforzar la seguridad pública y proteger a la comunidad, y destacan la coordinación entre distintos niveles de gobierno como un factor clave para la efectividad de estas operaciones.