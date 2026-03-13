Partidos de hoy EN VIVO, sábado 14 de marzo: programación, horarios y canales de TV

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 14 de marzo. Por LaLiga, Real Madrid saltará al campo con el objetivo de lograr los tres puntos y recortar la distancia con Barcelona. Por la Premier League, Chelsea, Arsenal y Manchester City tendrán acción. Por la Liga 1, Alianza Lima defenderá el liderato ante Garcilaso, Universitario sostendrá un duelo clave ante UTC y Los Chankas quieren seguir dando el golpe.
Partidos de hoy por la Liga 1 Perú 2016
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Sport Huancayo vs. ADT
|L1 MAX, Movistar Play y Nativa.
|15:15
|Juan Pablo II vs. Los Chankas
|L1 MAX y Movistar Play.
|18:00
|Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima
|L1 MAX y Movistar Play.
|20:30
|Universitario vs. UTC
|L1 MAX y Movistar Play.
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Girona vs. Athletic Club
|DSports y DGO.
|10:15
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|ESPN 2 y Disney Plus
|12:30
|Real Oviedo vs. Valencia
|DSports y DGO.
|15:00
|Real Madrid vs. Elche
|DSports y DGO.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:30
|Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich
|ESPN y Disney Plus
|9:30
|Borussia Dortmund vs. Augsburgo
|Disney Plus.
|9:30
|Eintracht Fráncfort vs Heudenheim
|Disney Plus.
|9:30
|Hoffenheim vs. Wolfsburgo
|Disney Plus.
|12:30
|Hamburgo vs. Colonia
|Disney Plus.
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Lorient vs. Lens
|Disney Plus
|13:00
|Angers vs. Niza
|Disney Plus
|15:05
|Mónaco vs. Brest
|Claro TV y Zapping
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Burnley vs. Bournemouth
|Disney Plus
|10:00
|Sunderland vs. Brighton
|Disney Plus
|12:30
|Arsenal vs. Everton
|ESPN y Disney Plus
|12:30
|Chelsea vs. Newcastle
|Disney Plus
|15:00
|West Ham vs. Manchester City
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Inter vs. Atalanta
|ESPN 4 y Disney Plus.
|12:00
|Nápoles vs. Lecce
|ESPN 4 y Disney Plus.
|14:45
|Udinese vs. Juventus
|Disney Plus.
Partidos de hoy por la Copa Libertadores Sub 20
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Palmeiras vs. Sporting Cristal
|DSports y DGO.
|19:30
|U. Católica vs. Olimpia
|DSports y DGO.
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Al Fateh vs. Al Hilal
|Bet365.
|14:00
|Al Khaleej vs. Al Nassr
|Bet365.
|14:00
|Al Shabab vs. Al Okhdood
|Bet365.
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Platense vs. Vélez Sarsfield
|TyC Sports Internacional y Disney Plus.
|19:00
|Rosario Central vs. Banfield
|TyC Sports Internacional y Bet365.
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Vitória vs. Atlético MG
|Fanatiz Internacional y Bet365.
|18:30
|Botafogo vs. Flamengo
|Fanatiz Internacional y Bet365.
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Coquimbo Unido vs. U de Chile
|Bet365
|18:30
|U. Católica vs. Everton
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Inter Bogotá vs. Atlético Bucaramanga
|Win+ Futbol, Fanatiz y RCN Nuestra Tele.
|16:10
|Cúcuta vs. Deportivo Cali
|Win+, Fanatiz y RCN Nuestra Tele
|18:20
|Boyacá Chicó vs. Millonarios
|Win+, Fanatiz y RCN Nuestra Tele
|20:30
|Ind. Santa Fe vs. Alianza
|Win+, Fanatiz y RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Sporting FC vs. San Carlos
|TDMAX
|21:00
|Herediano vs. Liberia
|TDMAX
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Ind. del Valle vs. Aucas
|Zapping
|16:30
|Delfín vs. Manta
|Zapping
|19:00
|LDU vs. U. Católica
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga El Salvador
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Inter F.A. vs. Alianza FC
|Bet365
|20:00
|Isidro Metapán vs. FAS
|Bet365
|20:00
|Municipal Limeño vs. Luis Ángel Firpo
|Bet365
Partidos de hoy por la MLS
|Horarios
|Partidos
|Canal
|12:00
|Toronto FC vs. New York Red Bulls
|MLS Season Pass
|14:15
|Atlanta Utd vs. Philadelphia Unión
|MLS Season Pass
|17:15
|Columbus Crew vs. Nashville SC
|MLS Season Pass
|18:30
|Charlotte vs. Inter Miami
|MLS Season Pass
|18:30
|New York City vs. Colorado Rapids
|MLS Season Pass
|18:30
|Orlando City vs. CF Montreal
|MLS Season Pass
|19:30
|Chicago Fire vs. DC United
|MLS Season Pass
|19:30
|FC Dallas vs San Diego FC
|MLS Season Pass
|19:30
|Houston Dynamo vs. Portland Timbers
|MLS Season Pass
|20:30
|Los Angeles Galaxy vs. Sporting Kansas City
|MLS Season Pass
|20:30
|Real Salt Lake vs. Austin FC
|MLS Season Pass
|21:30
|Los Angeles FC vs. St. Louis City
|MLS Season Pass
Partidos de hoy en la Liga de Guatemala
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Guastatoya vs. Mictlán
|Bet365
|20:00
|Malcateco vs. Deportivo Mixco
|Bet365
|22:00
|Xelajú vs. Antigua
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Honduras
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Marathón vs. Lobos UPNFM
|18:15
|Olancho vs. Real España
|Bet365
|20:30
|Choloma vs. Juticalpa
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Atlético de San Luis vs. Pachuca
|Disney Plus
|18:07
|Guadalajara vs. Santos Laguna
|Telemundo
|20:00
|León vs. Tijuana
|ViX
|20:00
|Toluca vs. Atlas
|Bet365
|22:10
|Pumas UNAM vs. Cruz Azul
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:15
|Veraguas vs. Tauro
|Bet365
|20:30
|Deportivo Universitario vs. Plaza Amador
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canal
|16:30
|Recoleta vs. Olimpia
|DSports
|18:30
|Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense
|DSports
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Sporting Cristal vs. Melgar
|Canal Juntos
|13:00
|Carlos Mannucci vs. Universitario
|Canal Juntos
|15:30
|Biavo vs. Yanapuma
|Canal Juntos
Partidos de hoy en la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Cerro CA vs. Progreso
|Disney Plus
|15:00
|Boston River vs. Racing Montevideo
|Disney Plus
|18:30
|Albion vs. Peñarol
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Trujillanos vs. Metropolitanos
|Bet365
|16:30
|Universidad Central vs. Estudiantes M.
|Bet365
|17:30
|Portuguesa vs. Caracas
|Bet365
|18:30
|Monagas vs. Anzoátegui
|Bet365
Horarios según Perú, Ecuador y Colombia.