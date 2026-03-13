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Partidos de hoy EN VIVO, sábado 14 de marzo: programación, horarios y canales de TV

Real Madrid, Arsenal, Inter, Universitario, Alianza Lima, Bayern, Flamengo, revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 14 de marzo.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 14 de marzo.
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 14 de marzo. | FOTO: Composición Líbero
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Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 14 de marzo. Por LaLiga, Real Madrid saltará al campo con el objetivo de lograr los tres puntos y recortar la distancia con Barcelona. Por la Premier League, Chelsea, Arsenal y Manchester City tendrán acción. Por la Liga 1, Alianza Lima defenderá el liderato ante Garcilaso, Universitario sostendrá un duelo clave ante UTC y Los Chankas quieren seguir dando el golpe.

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Partidos de hoy por la Liga 1 Perú 2016

HorariosPartidosCanales
13:00Sport Huancayo vs. ADTL1 MAX, Movistar Play y Nativa.
15:15Juan Pablo II vs. Los ChankasL1 MAX y Movistar Play.
18:00Deportivo Garcilaso vs. Alianza LimaL1 MAX y Movistar Play.
20:30Universitario vs. UTCL1 MAX y Movistar Play.

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
8:00Girona vs. Athletic ClubDSports y DGO.
10:15Atlético de Madrid vs. GetafeESPN 2 y Disney Plus
12:30Real Oviedo vs. ValenciaDSports y DGO.
15:00Real Madrid vs. ElcheDSports y DGO.

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
9:30Bayer Leverkusen vs. Bayern MúnichESPN y Disney Plus
9:30Borussia Dortmund vs. AugsburgoDisney Plus.
9:30Eintracht Fráncfort vs HeudenheimDisney Plus.
9:30Hoffenheim vs. WolfsburgoDisney Plus.
12:30Hamburgo vs. ColoniaDisney Plus.

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
11:00Lorient vs. LensDisney Plus
13:00Angers vs. NizaDisney Plus
15:05Mónaco vs. BrestClaro TV y Zapping

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
10:00Burnley vs. BournemouthDisney Plus
10:00Sunderland vs. BrightonDisney Plus
12:30Arsenal vs. EvertonESPN y Disney Plus
12:30Chelsea vs. NewcastleDisney Plus
15:00West Ham vs. Manchester CityESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
9:00Inter vs. AtalantaESPN 4 y Disney Plus.
12:00Nápoles vs. LecceESPN 4 y Disney Plus.
14:45Udinese vs. JuventusDisney Plus.

Partidos de hoy por la Copa Libertadores Sub 20

HorariosPartidosCanales
16:30Palmeiras vs. Sporting CristalDSports y DGO.
19:30U. Católica vs. OlimpiaDSports y DGO.

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
14:00Al Fateh vs. Al HilalBet365.
14:00Al Khaleej vs. Al NassrBet365.
14:00Al Shabab vs. Al OkhdoodBet365.

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
17:00Platense vs. Vélez SarsfieldTyC Sports Internacional y Disney Plus.
19:00Rosario Central vs. BanfieldTyC Sports Internacional y Bet365.

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
16:30Vitória vs. Atlético MGFanatiz Internacional y Bet365.
18:30Botafogo vs. FlamengoFanatiz Internacional y Bet365.

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
16:00Coquimbo Unido vs. U de ChileBet365
18:30U. Católica vs. EvertonBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
14:00Inter Bogotá vs. Atlético BucaramangaWin+ Futbol, Fanatiz y RCN Nuestra Tele.
16:10Cúcuta vs. Deportivo CaliWin+, Fanatiz y RCN Nuestra Tele
18:20Boyacá Chicó vs. MillonariosWin+, Fanatiz y RCN Nuestra Tele
20:30Ind. Santa Fe vs. AlianzaWin+, Fanatiz y RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HorariosPartidosCanales
19:00Sporting FC vs. San CarlosTDMAX
21:00Herediano vs. LiberiaTDMAX

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
14:00Ind. del Valle vs. AucasZapping
16:30Delfín vs. MantaZapping
19:00LDU vs. U. CatólicaZapping

Partidos de hoy por la Liga El Salvador

HorariosPartidosCanales
20:00Inter F.A. vs. Alianza FCBet365
20:00Isidro Metapán vs. FASBet365
20:00Municipal Limeño vs. Luis Ángel FirpoBet365

Partidos de hoy por la MLS

HorariosPartidosCanal
12:00Toronto FC vs. New York Red BullsMLS Season Pass
14:15Atlanta Utd vs. Philadelphia UniónMLS Season Pass
17:15Columbus Crew vs. Nashville SCMLS Season Pass
18:30Charlotte vs. Inter MiamiMLS Season Pass
18:30New York City vs. Colorado RapidsMLS Season Pass
18:30Orlando City vs. CF MontrealMLS Season Pass
19:30Chicago Fire vs. DC UnitedMLS Season Pass
19:30FC Dallas vs San Diego FCMLS Season Pass
19:30Houston Dynamo vs. Portland TimbersMLS Season Pass
20:30Los Angeles Galaxy vs. Sporting Kansas CityMLS Season Pass
20:30Real Salt Lake vs. Austin FCMLS Season Pass
21:30Los Angeles FC vs. St. Louis CityMLS Season Pass

Partidos de hoy en la Liga de Guatemala

HorariosPartidosCanales
18:00Guastatoya vs. MictlánBet365
20:00Malcateco vs. Deportivo MixcoBet365
22:00Xelajú vs. AntiguaBet365

Partidos de hoy por la Liga de Honduras

HorariosPartidosCanales
16:00Marathón vs. Lobos UPNFM
18:15Olancho vs. Real EspañaBet365
20:30Choloma vs. JuticalpaBet365

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
18:00Atlético de San Luis vs. PachucaDisney Plus
18:07Guadalajara vs. Santos LagunaTelemundo
20:00León vs. TijuanaViX
20:00Toluca vs. AtlasBet365
22:10Pumas UNAM vs. Cruz AzulBet365

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HorariosPartidosCanales
18:15Veraguas vs. TauroBet365
20:30Deportivo Universitario vs. Plaza AmadorBet365

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanal
16:30Recoleta vs. OlimpiaDSports
18:30Cerro Porteño vs. Sportivo TrinidenseDSports

Partidos de hoy por la Liga Femenina

HorariosPartidosCanales
10:00Sporting Cristal vs. MelgarCanal Juntos
13:00Carlos Mannucci vs. UniversitarioCanal Juntos
15:30Biavo vs. YanapumaCanal Juntos

Partidos de hoy en la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
8:00Cerro CA vs. ProgresoDisney Plus
15:00Boston River vs. Racing MontevideoDisney Plus
18:30Albion vs. PeñarolDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
15:30Trujillanos vs. MetropolitanosBet365
16:30Universidad Central vs. Estudiantes M.Bet365
17:30Portuguesa vs. CaracasBet365
18:30Monagas vs. AnzoáteguiBet365

Horarios según Perú, Ecuador y Colombia.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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