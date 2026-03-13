Partidos de hoy EN VIVO, sábado 14 de marzo: programación, horarios y canales de TV

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 14 de marzo. Por LaLiga, Real Madrid saltará al campo con el objetivo de lograr los tres puntos y recortar la distancia con Barcelona. Por la Premier League, Chelsea, Arsenal y Manchester City tendrán acción. Por la Liga 1, Alianza Lima defenderá el liderato ante Garcilaso, Universitario sostendrá un duelo clave ante UTC y Los Chankas quieren seguir dando el golpe.

Partidos de hoy por la Liga 1 Perú 2016

Horarios Partidos Canales 13:00 Sport Huancayo vs. ADT L1 MAX, Movistar Play y Nativa. 15:15 Juan Pablo II vs. Los Chankas L1 MAX y Movistar Play. 18:00 Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima L1 MAX y Movistar Play. 20:30 Universitario vs. UTC L1 MAX y Movistar Play.

Partidos de hoy por LaLiga

Horarios Partidos Canales 8:00 Girona vs. Athletic Club DSports y DGO. 10:15 Atlético de Madrid vs. Getafe ESPN 2 y Disney Plus 12:30 Real Oviedo vs. Valencia DSports y DGO. 15:00 Real Madrid vs. Elche DSports y DGO.

Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 9:30 Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich ESPN y Disney Plus 9:30 Borussia Dortmund vs. Augsburgo Disney Plus. 9:30 Eintracht Fráncfort vs Heudenheim Disney Plus. 9:30 Hoffenheim vs. Wolfsburgo Disney Plus. 12:30 Hamburgo vs. Colonia Disney Plus.

Partidos de hoy por la Ligue 1

Horarios Partidos Canales 11:00 Lorient vs. Lens Disney Plus 13:00 Angers vs. Niza Disney Plus 15:05 Mónaco vs. Brest Claro TV y Zapping

Partidos de hoy por la Premier League

Horarios Partidos Canales 10:00 Burnley vs. Bournemouth Disney Plus 10:00 Sunderland vs. Brighton Disney Plus 12:30 Arsenal vs. Everton ESPN y Disney Plus 12:30 Chelsea vs. Newcastle Disney Plus 15:00 West Ham vs. Manchester City ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 9:00 Inter vs. Atalanta ESPN 4 y Disney Plus. 12:00 Nápoles vs. Lecce ESPN 4 y Disney Plus. 14:45 Udinese vs. Juventus Disney Plus.

Partidos de hoy por la Copa Libertadores Sub 20

Horarios Partidos Canales 16:30 Palmeiras vs. Sporting Cristal DSports y DGO. 19:30 U. Católica vs. Olimpia DSports y DGO.

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

Horarios Partidos Canales 14:00 Al Fateh vs. Al Hilal Bet365. 14:00 Al Khaleej vs. Al Nassr Bet365. 14:00 Al Shabab vs. Al Okhdood Bet365.

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Horarios Partidos Canales 17:00 Platense vs. Vélez Sarsfield TyC Sports Internacional y Disney Plus. 19:00 Rosario Central vs. Banfield TyC Sports Internacional y Bet365.

Partidos de hoy por Brasileirao

Horarios Partidos Canales 16:30 Vitória vs. Atlético MG Fanatiz Internacional y Bet365. 18:30 Botafogo vs. Flamengo Fanatiz Internacional y Bet365.

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Horarios Partidos Canales 16:00 Coquimbo Unido vs. U de Chile Bet365 18:30 U. Católica vs. Everton Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 14:00 Inter Bogotá vs. Atlético Bucaramanga Win+ Futbol, Fanatiz y RCN Nuestra Tele. 16:10 Cúcuta vs. Deportivo Cali Win+, Fanatiz y RCN Nuestra Tele 18:20 Boyacá Chicó vs. Millonarios Win+, Fanatiz y RCN Nuestra Tele 20:30 Ind. Santa Fe vs. Alianza Win+, Fanatiz y RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

Horarios Partidos Canales 19:00 Sporting FC vs. San Carlos TDMAX 21:00 Herediano vs. Liberia TDMAX

Partidos de hoy por la Liga Pro

Horarios Partidos Canales 14:00 Ind. del Valle vs. Aucas Zapping 16:30 Delfín vs. Manta Zapping 19:00 LDU vs. U. Católica Zapping

Partidos de hoy por la Liga El Salvador

Horarios Partidos Canales 20:00 Inter F.A. vs. Alianza FC Bet365 20:00 Isidro Metapán vs. FAS Bet365 20:00 Municipal Limeño vs. Luis Ángel Firpo Bet365

Partidos de hoy por la MLS

Horarios Partidos Canal 12:00 Toronto FC vs. New York Red Bulls MLS Season Pass 14:15 Atlanta Utd vs. Philadelphia Unión MLS Season Pass 17:15 Columbus Crew vs. Nashville SC MLS Season Pass 18:30 Charlotte vs. Inter Miami MLS Season Pass 18:30 New York City vs. Colorado Rapids MLS Season Pass 18:30 Orlando City vs. CF Montreal MLS Season Pass 19:30 Chicago Fire vs. DC United MLS Season Pass 19:30 FC Dallas vs San Diego FC MLS Season Pass 19:30 Houston Dynamo vs. Portland Timbers MLS Season Pass 20:30 Los Angeles Galaxy vs. Sporting Kansas City MLS Season Pass 20:30 Real Salt Lake vs. Austin FC MLS Season Pass 21:30 Los Angeles FC vs. St. Louis City MLS Season Pass

Partidos de hoy en la Liga de Guatemala

Horarios Partidos Canales 18:00 Guastatoya vs. Mictlán Bet365 20:00 Malcateco vs. Deportivo Mixco Bet365 22:00 Xelajú vs. Antigua Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Honduras

Horarios Partidos Canales 16:00 Marathón vs. Lobos UPNFM 18:15 Olancho vs. Real España Bet365 20:30 Choloma vs. Juticalpa Bet365

Partidos de hoy por la Liga MX

Horarios Partidos Canales 18:00 Atlético de San Luis vs. Pachuca Disney Plus 18:07 Guadalajara vs. Santos Laguna Telemundo 20:00 León vs. Tijuana ViX 20:00 Toluca vs. Atlas Bet365 22:10 Pumas UNAM vs. Cruz Azul Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

Horarios Partidos Canales 18:15 Veraguas vs. Tauro Bet365 20:30 Deportivo Universitario vs. Plaza Amador Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

Horarios Partidos Canal 16:30 Recoleta vs. Olimpia DSports 18:30 Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense DSports

Partidos de hoy por la Liga Femenina

Horarios Partidos Canales 10:00 Sporting Cristal vs. Melgar Canal Juntos 13:00 Carlos Mannucci vs. Universitario Canal Juntos 15:30 Biavo vs. Yanapuma Canal Juntos

Partidos de hoy en la Liga de Uruguay

Horarios Partidos Canales 8:00 Cerro CA vs. Progreso Disney Plus 15:00 Boston River vs. Racing Montevideo Disney Plus 18:30 Albion vs. Peñarol Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

Horarios Partidos Canales 15:30 Trujillanos vs. Metropolitanos Bet365 16:30 Universidad Central vs. Estudiantes M. Bet365 17:30 Portuguesa vs. Caracas Bet365 18:30 Monagas vs. Anzoátegui Bet365

Horarios según Perú, Ecuador y Colombia.