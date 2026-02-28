- Hoy:
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: pronósticos, horarios y dónde ver
Se viene el clásico Alianza Lima vs Universitario este domingo 1 de marzo, por la fecha 8 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley. Conoce horarios y canales.
Alianza Lima y Universitario se enfrentan este domingo 1 de marzo, a partir de las 17:00 hora local, en partido por la fecha 8 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley. Este encuentro se juega en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Repasa horarios y canales para ver este duelo que tiene aroma de clásico.
PUEDES VER: Liga Peruana de Vóley 2026: Tabla de posiciones y partidos de la fecha 8 de la segunda fase
Alianza Lima vs Universitario: previa del partido
Este encuentro marcará la vuelta de las 'íntimas' al certamen local tras su participación en el Sudamericano, donde quedó tercero y ahora quiere defender su liderato para seguir soñoando con el 'tri'.
Por su parte, las ‘Pumas’ vienen de caer ante Géminis por 3-1, resultado que le hizo perder la punta del certamen y espera ganar este cotejo para mantenerse en los primeros lugares.
Recordemos que en el encuentro anterior entre ambos equipos, fue victoria de Alianza Lima por 3-0, pero Universitario reclamó por formación indebida del cuadro blanquiazul y se impuso en mesa.
Universitario y Alianza Lima juega por la Liga Peruana de Vóley.
Alianza Lima vs Universitario: horario del partido
- Perú, Colombia y Ecuador: 17:00
- Bolivia y Venezuela: 18:00
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00
- México: 16:00
- Estados Unidos: 17:00 (Miami y Nueva York) y 14:00 (Los Ángeles)
- España: 23:00
Alianza Lima vs Universitario: dónde ver
Este partido se podrá ver por Latina en sus plataformas de televisión, web y app. Además, puedes verlo también por la página oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.
Alianza Lima vs Universitario: pronósticos y cuotas de apuesta
Alianza Lima parte como favorito para imponerse a Universitario, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Universitario
|Alianza Lima
|Betsson
|3.62
|1.25
|Apuesta Total
|3.00
|1.30
|1XBet
|3.58
|1.23
