Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: pronósticos, horarios y dónde ver

Alianza Lima y Universitario se enfrentan este domingo 1 de marzo, a partir de las 17:00 hora local, en partido por la fecha 8 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley. Este encuentro se juega en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Repasa horarios y canales para ver este duelo que tiene aroma de clásico.

Alianza Lima vs Universitario: previa del partido

Este encuentro marcará la vuelta de las 'íntimas' al certamen local tras su participación en el Sudamericano, donde quedó tercero y ahora quiere defender su liderato para seguir soñoando con el 'tri'.

Por su parte, las ‘Pumas’ vienen de caer ante Géminis por 3-1, resultado que le hizo perder la punta del certamen y espera ganar este cotejo para mantenerse en los primeros lugares.

Recordemos que en el encuentro anterior entre ambos equipos, fue victoria de Alianza Lima por 3-0, pero Universitario reclamó por formación indebida del cuadro blanquiazul y se impuso en mesa.

Universitario y Alianza Lima juega por la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima vs Universitario: horario del partido

Perú, Colombia y Ecuador: 17:00

Bolivia y Venezuela: 18:00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00

México: 16:00

Estados Unidos: 17:00 (Miami y Nueva York) y 14:00 (Los Ángeles)

España: 23:00

Alianza Lima vs Universitario: dónde ver

Este partido se podrá ver por Latina en sus plataformas de televisión, web y app. Además, puedes verlo también por la página oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima vs Universitario: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima parte como favorito para imponerse a Universitario, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.