Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: pronósticos, horarios y dónde ver

Se viene el clásico Alianza Lima vs Universitario este domingo 1 de marzo, por la fecha 8 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley. Conoce horarios y canales.

    Wilfredo Inostroza
    Universitario y Alianza Lima se enfrentan por la Liga Peruana de Vóley
    Universitario y Alianza Lima se enfrentan por la Liga Peruana de Vóley | Composición: Líbero
    Alianza Lima y Universitario se enfrentan este domingo 1 de marzo, a partir de las 17:00 hora local, en partido por la fecha 8 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley. Este encuentro se juega en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Repasa horarios y canales para ver este duelo que tiene aroma de clásico.

    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.

    PUEDES VER: Liga Peruana de Vóley 2026: Tabla de posiciones y partidos de la fecha 8 de la segunda fase

    Alianza Lima vs Universitario: previa del partido

    Este encuentro marcará la vuelta de las 'íntimas' al certamen local tras su participación en el Sudamericano, donde quedó tercero y ahora quiere defender su liderato para seguir soñoando con el 'tri'.

    Por su parte, las ‘Pumas’ vienen de caer ante Géminis por 3-1, resultado que le hizo perder la punta del certamen y espera ganar este cotejo para mantenerse en los primeros lugares.

    Recordemos que en el encuentro anterior entre ambos equipos, fue victoria de Alianza Lima por 3-0, pero Universitario reclamó por formación indebida del cuadro blanquiazul y se impuso en mesa.

    Universitario vs Alianza Lima EN VIVO Liga Peruana

    Universitario y Alianza Lima juega por la Liga Peruana de Vóley.

    Alianza Lima vs Universitario: horario del partido

    • Perú, Colombia y Ecuador: 17:00
    • Bolivia y Venezuela: 18:00
    • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00
    • México: 16:00
    • Estados Unidos: 17:00 (Miami y Nueva York) y 14:00 (Los Ángeles)
    • España: 23:00

    Alianza Lima vs Universitario: dónde ver

    Este partido se podrá ver por Latina en sus plataformas de televisión, web y app. Además, puedes verlo también por la página oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

    Alianza Lima vs Universitario: pronósticos y cuotas de apuesta

    Alianza Lima parte como favorito para imponerse a Universitario, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

    CasasUniversitarioAlianza Lima
    Betsson3.621.25
    Apuesta Total3.001.30
    1XBet3.581.23

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

