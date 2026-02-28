Falleció conocido periodista deportivo: su familia lo confirmó con mensaje en redes sociales

Día triste para el periodismo deportivo. Un conocido, y muy querido, locutor falleció este sábado 28 de febrero y sus familiares lo comunicaron oficialmente a través de sus redes sociales. Todos sus seres cercanos lo han despedido con diferentes comentarios e imágenes suyas, provocando así la conmoción de todos sus seguidores alrededor de Latinoamérica.

Se trata de Marco Tolama, quien estuvo en grandes medios deportivos a lo largo de su carrera, como por ejemplo Fox Sports. El periodista mexicano era una de las voces más respetadas del automovilismo en su país y por ello la noticia ha generado gran impacto. El comentarista perdió la vida a sus 79 años luego de haber estado varias semanas hospitalizado.

Los encargados de brindar esta información fueron sus familiares con un mensaje en sus redes sociales. "Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día", indicaron en un inicio a través de la cuenta oficial de 'X' del difunto.

Marco Tolama falleció.

"Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo en los últimos 40 años, del afecto de sus amigos de innumerables historias que siempre compartía, recordando lo afortunado que fue de haber vivido al máximo", agrega el mensaje.

¿De qué falleció Marco Tolama?

Según información de su entorno, Marco Tolama estuvo un mes internado y recibiendo diariamente terapia intensiva tras haber padecido un severo cuadro respiratorio que requirió intubación. El periodista deportivo también fue piloto en su juventud y es considerado como uno de los más importantes en la historia de México.