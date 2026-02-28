0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones de Liga 1

Falleció conocido periodista deportivo: su familia lo confirmó con mensaje en redes sociales

Reconocido periodista deportivo falleció y generó profunda tristeza en todos sus seguidores. La familia del comentarista se comunicó en redes sociales.

    Francisco Esteves
    Falleció conocido periodista deportivo.
    Falleció conocido periodista deportivo.
    COMPARTIR

    Día triste para el periodismo deportivo. Un conocido, y muy querido, locutor falleció este sábado 28 de febrero y sus familiares lo comunicaron oficialmente a través de sus redes sociales. Todos sus seres cercanos lo han despedido con diferentes comentarios e imágenes suyas, provocando así la conmoción de todos sus seguidores alrededor de Latinoamérica.

    Alejandro Duarte y su particular foto.

    PUEDES VER: Alejandro Duarte publica foto riéndose con varios ex Sporting Cristal: ¿Indirecta?

    Se trata de Marco Tolama, quien estuvo en grandes medios deportivos a lo largo de su carrera, como por ejemplo Fox Sports. El periodista mexicano era una de las voces más respetadas del automovilismo en su país y por ello la noticia ha generado gran impacto. El comentarista perdió la vida a sus 79 años luego de haber estado varias semanas hospitalizado.

    Los encargados de brindar esta información fueron sus familiares con un mensaje en sus redes sociales. "Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día", indicaron en un inicio a través de la cuenta oficial de 'X' del difunto.

    Marco Tolama

    Marco Tolama falleció.

    "Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo en los últimos 40 años, del afecto de sus amigos de innumerables historias que siempre compartía, recordando lo afortunado que fue de haber vivido al máximo", agrega el mensaje.

    ¿De qué falleció Marco Tolama?

    Según información de su entorno, Marco Tolama estuvo un mes internado y recibiendo diariamente terapia intensiva tras haber padecido un severo cuadro respiratorio que requirió intubación. El periodista deportivo también fue piloto en su juventud y es considerado como uno de los más importantes en la historia de México.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Francisco Esteves
    AUTOR: Francisco Esteves

    Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

    Lo más visto

    1. Liga Peruana de Vóley 2026: Tabla de posiciones y partidos de la fecha 8 de la segunda fase

    2. Universitario vs. Alianza Lima por Liga Peruana de Vóley: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano