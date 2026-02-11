Mr. Peet explotó en vivo tras eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "¡No puede ser!"

Alianza Lima perdió en el marcador global ante 2 de Mayo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026. El conjunto blanquiazul no pudo remontar la llave en Matute y uno de los que no ocultó su malestar fue Mr. Peet, quien en plena transmisión en vivo del compromiso internacional apuntó contra el nivel de los 'íntimos'.

Mr. Peet explotó tras eliminación de Alianza Lima

Durante su narración en vivo en Youtube, el reconocido periodista Peter Arévalo no se guardó nada y dijo de todo ante la audiencia que se encontraba conectada a su transmisión. En medio de su sentir, dejó en claro que le hubieran dicho que no iban a competir internacionalmente para no viajar hasta Paraguay en la ida.

Queda claro la molestia del periodista deportivo, quien ha expresado públicamente su cercanía a Alianza Lima. Es un golpe duro para el comunicador y la hinchada blanquiazul, quienes quedan fuera de toda competencia internacional a inicios de la temporada 2026.

"No se puede creer la forma de cómo le empatan a Alianza. Pésimo partido. Hoy Alianza hizo de todo para quedar eliminado. Hizo todo mal. No hay juego. Guede no cree en el tránsito por el centro. No funcionaron. Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia internacional para no ir hasta Juan Caballero. No puede ser", expresó Mr. Peet durante su transmisión en vivo en su canal de Youtube.

Próximo partido de Alianza Lima

Luego de esta eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026, ahora el cuadro blanquiazul se verá cara a cara ante Alianza Atlético de Sullana en Trujillo por la tercera fecha del Torneo Apertura. Este cotejo se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a partir de las 20:00 horas locales (01:00 horas GMT).