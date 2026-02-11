Brahian Ayala anotó el empate de 2 de Mayo ante Alianza tras polémico penal cobrado por el VAR

Alianza Lima logró empatar el marcador global tras un golazo de Luis Advíncula; sin embargo, minutos después, Brahian Ayala anotó el 1-1 parcial para 2 de Mayo ante el equipo blanquiazul, tras un penal polémico cobrado por el VAR en la Copa Libertadores. De esta manera, los íntimos fueron eliminados de la Copa Libertadores ante el cuadro paraguayo.

Brahian Ayala anotó el empate 1-1 de 2 de Mayo ante Alianza Lima tras polémico penal cobrado por el VAR

A los 72 minutos del segundo tiempo, 2 de Mayo decidió atacar a Alianza y en medio de su proyección, Alejandro Duarte salió muy tarde para defender el arco y derribó a un futbolista paraguayo.

Tras ello, el VAR llamó al árbitro Flavio Souza para indicarle sobre un potencial penal en el arco del equipo blanquiazul. Tras ir a revisarlo, el brasileño decidió cobrar la máxima pena de los 12 pasos a favor del equipo paraguayo.

Video: ESPN

A los 74', Brahian Ayala ingresó al partido por decisión del técnico Eduardo Ledesma y al instante decidió patear y así anotó el 1-1 parcial para 2 de Mayo, lo que le otorgó la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores ante Alianza Lima con un global de 2-1, desde el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores

