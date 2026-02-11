Prensa argentina dio rotundo comentario a la salida de Zambrano de Alianza: "Consecuencia..."

Alianza Lima llegó a un acuerdo con Carlos Zambrano para anunciar oficialmente su separación definitiva del cuadro blanquiazul tras su acto de indisciplina y presunto abuso a una mujer de 22 años en Uruguay. Tras ello, la prensa de Argentina, al enterarse de la información, emitió un fuerte comentario sobre este hecho.

El reconocido medio argentino llamado 'TyC Sports' informó a sus seguidores sobre la salida definitiva de Zambrano de Alianza y, en medio de ello, emitió un rotundo comentario sobre este momento en la carrera del defensor peruano.

Para la prensa de Argentina, el 'Kaiser' sufre esta salida del cuadro blanquiazul como consecuencia de sus actos en un presunto caso de violación y, sobre todo, por la indisciplina en la concentración en Uruguay junto a sus antiguos compañeros Sergio Peña y Miguel Trauco.

"Como consecuencia de una investigación por abuso carnal en la que también están involucrados Sergio Peña y Miguel Trauco, desde Alianza Lima comunicaron que el defensor Carlos Zambrano fue desvinculado de común acuerdo, tras varios días de negociaciones. Aunque trascendió que la representación legal del futbolista había planteado diferencias para resolver el vínculo, lo cierto es que las partes llegaron a un acuerdo y, así, se cerró en medio de polémica un ciclo de tres temporadas en la institución para el defensor", se puede leer en primera instancia.

"De esta manera, su salida se sumó a las de Peña y Trauco, quienes ya habían sido desvinculados y quienes también están envueltos en la investigación. La misma comenzó después de que una joven argentina denunció a los tres jugadores por abuso carnal durante la pretemporada del club en Montevideo, Uruguay", continuaron.

Cabe mencionar que para los medios argentinos, Zambrano es reconocido por su paso por Boca Juniors, club en donde logró títulos y fue titular en la Liga Profesional Argentina y Copa Libertadores.

Detalles de la salida de Carlos Zambrano de Alianza Lima

Después de varias semanas de investigación y negociación, Carlos Zambrano acordó con Alianza Lima dar por concluido su contrato. Según informó el periodista Kevin Pacheco, para que esto se dé, el club íntimo asumió el pago de un monto cercano al 40% y 50% del acuerdo final.