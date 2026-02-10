Miguel Trauco define su futuro: los clubes que llegaría tras su desvinculación de Alianza Lima

Hace algunos días, Alianza Lima anunció su desvinculación definitiva con Miguel Trauco y Sergio Peña, luego de que ambos —junto a Carlos Zambrano— fueran parte de un hecho de indisciplina, que además tiene una investigación por presunta violación sexual a una joven de 22 años.

El defensor y el club 'blanquiazul' aún mantienen vínculo y aún no se ponen de acuerdo para disolver el contrato, sin embargo, los otros dos ya no tienen relación con los de La Victoria. Peña ya es parte de Sakaryaspor de la Segunda División de Turquía, mientras que el tarapotino evalúa dónde seguir su carrera deportiva. ¿Cuáles son las opciones que maneja?

En el programa 'Modo Fútbol, Gustavo Peralta reveló que Miguel Trauco fue ofrecido a dos equipos de la segunda división de Brasil, donde están evaluando si lo tomarán como opción o no. La ventaja para el lateral zurdo es que jugó durante tres años en Flamengo y conoce bien dicho el país.

Asimismo, el periodista contó que no es la única alternativa para el ex jugador de Alianza Lima y Universitario, pues fue acercado a un equipo peruano que —según aclaró Peralta— no se trata de un club grande, pero es importante la necesidad de encontrar equipo del jugador.

Por otro lado, contó que también fue ofrecido a Sport Boys pero el cuadro 'rosado' no respondió el interés de la representación del tarapotino, por lo que se descartó que sea parte del plantel de Jaime de la Pava para la Liga 1 2026.

Entretanto, los tres futbolistas se encuentran en proceso de investigación por la Policía de Uruguay y según la defensa de la joven argentina, podrían recibir una condena de hasta 10 años de cárcel.