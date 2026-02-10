Alineaciones Alianza Lima vs 2 de Mayo: el imponente once de Guede para remontar en Libertadores

Alianza Lima se alista para enfrentar este miércoles 11 de febrero a 2 de Mayo, duelo correspondiente por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Los blanquiazules llegan abajo por un gol en el marcador global y deberán sacar su mejor desempeño en Matute para superar la llave; por lo que Pablo Guede alista un once estelar para este compromiso.

Alineación de Alianza Lima

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

El técnico argentino sabe que no hay margen de error en este partido y, por ello, alista su mejor once con la misión de darle vuelta a la serie, avanzar de ronda y celebrar junto a su gente. No obstante, el equipo todavía arrastra ausencias importantes. En el arco, Alejandro Duarte asumirá la responsabilidad en lugar del lesionado Viscarra.

En defensa no habrá mayores modificaciones: la dupla central seguirá conformada por Garcés y Antoni, mientras que Advíncula y Carbajal ocuparán las bandas, con la tarea de proyectarse en ataque para potenciar las opciones de remontada. En el mediocampo se perfila el regreso de Fernando Gaibor para hacer dupla con Chávez, dejando a Jairo Vélez como el encargado de mover los hilos del equipo, uno de los puntos más altos del plantel.

Alianza Lima buscará completar una noche mágica y remontar la serie ante 2 de Mayo.

En ofensiva sí habrá variantes respecto al duelo de ida en Paraguay. Por los extremos irán Quevedo y Eryc Castillo, apostando por su velocidad y desequilibrio para lastimar a la defensa rival. En tanto, el referente de área será Paolo Guerrero, quien, pese al paso de los años, continúa mostrando vigencia y calidad, mintiéndose como el máximo artillero del equipo.

Por si esto no fuese poco, Pablo Guede tendrá un banquillo con varias opciones para alternar en el campo como Federico Girotti, Alan Cantero, Luis Ramos, Piero Cari, entre otros.

Alineación de 2 de Mayo

Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

Por su parte, 2 de Mayo buscará sellar su clasificación en condición de visitante, luego de haber sorprendido en la ida con su pundonor. El cuadro paraguayo asume su primera presentación en la Copa Libertadores con el objetivo de hacer historia venciendo a un gran rival como los 'íntimos'.

2 de Mayo busca una clasificación histórica tras vencer por 1-0 en la ida.

Para este compromiso, se espera que el DT Eduardo Ledesma mande el mismo once que utilizó en el primer partido, considerando que deberá aguantar las embestidas rivales desde el primer minuto. Es allí donde apelará al talento de Víctor Dávalos, uno de los puntos más destacados en defensa.

Además, en ataque buscarán hacer daño en la defensa blanquiazul con la presencia de Rodrigo Ruiz Diaz y Pedro Delvalle. Amos jugadores son vitales en la ofensiva del 'Gallo Norteño' y buscarán ser los verdugos de Alianza Lima.