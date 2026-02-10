Alianza Lima decidió incorporar a ex Universitario para la Libertadores en medio de las lesiones

Es cuestión de horas para que Alianza Lima enfrente a 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. En ese sentido, los blanquiazules sorprendieron incorporando a un ex Universitario de Deportes en medio de todas las lesiones que tiene en su plantel. ¿De quién se trata?

Como sabemos, los íntimos padecen varias ausencias y las más destacadas son Guillermo Viscarra junto a Esteban Pavez, aunque también están Jesús Castillo y Jean Pierre Archimbaud. Ellos no podrán estar ante el 'Gallo Norteño' en La Victoria este miércoles 11 de febrero, por lo que Pablo Guede tomó una fuerte decisión respecto a uno de sus más recientes fichajes. Nos referimos a Josué Estrada.

El defensor, que llegó a mediados del año pasado procedente de Cienciano, superó con éxito su lesión y el entrenador argentino decidió convocarlo para el partido de Alianza Lima por la Copa Libertadores 2026. El jugador peruano probablemente no sea titular, pero sí aparecerá en el banco de suplentes ante cualquier emergencia que surja dentro del terreno de juego.

Josué Estrada fue convocado en Alianza Lima.

Recordemos que Josué Estrada pasó de Sporting Cristal a Universitario de Deportes en el 2016 y estuvo ahí hasta el 2018, aunque en el medio fue cedido a Juan Aurich. De esta forma, el defensor nacional ha tenido el placer de jugar en los tres clubes más importantes y populares de la Liga 1, algo que pocos elementos han logrado a lo largo de su carrera profesional.

¿En qué clubes ha estado Josué Estrada?

