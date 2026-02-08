Canal confirmado para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de Fase 1 de Copa Libertadores

Alianza Lima afrontará uno de los partidos más importantes del inicio de la temporada este miércoles 11 de febrero cuando enfrente a 2 de Mayo por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Los blanquiazules deberán remontar el marcador tras perder por 1-0 en la ida, por lo que buscarán celebrar con su hinchada en Matute.

Canal confirmado para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo

El partido de vuelta de la llave entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la fase de 1 de la Copa Libertadores será transmitido por la señal EN VIVO de ESPN para casi todo el territorio sudamericano. De igual forma se podrá seguir EN DIRECTO ONLINE por vía streaming a través de la plataforma de Disney Plus, cabe señalar que deberás tener una suscripción premium para poder ver el compromiso.

¿Qué canales pasan el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Argentina: Disney Plus.

Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia: ESPN y Disney Plus.

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV Plys, Sky Plus, Vivo Play y Disney Plus.

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.

México: ESPN 2 y Disney Plus.

Panamá: ESPN 4 y Disney Plus.

España: LaLiga Plus.

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN Sports, fuboTV, ViX y Tubi.

¿Cómo llega Alianza Lima al partido ante 2 de Mayo?

Alianza Lima llegará al enfrentamiento ante 2 de Mayo con la obligación de poder remontar la llave acompañado por el apoyo de su hinchada. Los blanquiazules han venido sufriendo varias bajas en las últimas semanas y, por lo pronto, no podrán contar con destacadas figuras como Guillermo Viscarra, Jesús Castillo, Esteban Pavez, Josué Estrada, entre otros.

Alianza Lima llega en desventaja por 1-0 tras perder en la ida ante 2 de Mayo. Foto: Conmebol Libertadores.

Del mismo modo, la escuadra de Pablo Guede deberá mejorar su nivel de juego tras la mala imagen que dejó en su visita a Paraguay, donde si bien tuvieron un aceptable primer tiempo, en la segunda mitad bajaron notablemente su rendimiento y terminaron cediendo la ventaja.

¿Cómo se define al ganador si Alianza Lima vs 2 de Mayo empatan?

De acuerdo a lo estipulado en el reglamento de la Conmebol, en caso el marcador global entre Alianza Lima y 2 de Mayo quede igualado, se definirá al ganador desde los penales, una situación que despertará la expectativa de los hinchas. Es decir que no existirán tiempos extras si esta llave queda igualada en los 90 minutos.