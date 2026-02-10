Alianza Lima y su nefasta estadística ante equipos paraguayos en Matute por Copa Libertadores

Más allá de su favoritismo y de tener la llave completamente abierta, Alianza Lima deberá exigirse al máximo para dejar en el camino a 2 de Mayo, que se impuso 1-0 en Pedro Juan Caballero y seguramente defenderá su ventaja con uñas y dientes en el estadio Alejandro Villanueva para seguir avanzando en Copa Libertadores.

Sin embargo, más allá de que los pronósticos le dan más chances al cuadro blanquiazul, si revisamos los antecedentes antes equipo paraguayos como local, estos no resultan muy alentadores.

Alianza Lima solo ganó dos partidos de siete duelos ante equipos paraguayos jugando en Matute por Copa Libertadores y uno fue el año pasado, frente a Nacional, también por Fase 1 del máximo certamen continental.

Alianza Lima venció 3-1 a Nacional de Paraguay en 2025.

La victoria restatante fue hace casi 48 años, cuando por la fase semifinal de 1978, goleó 3-0 a Cerro Porteño. El saldo general ante cuadros guaraníes en Matute es dos victorias, dos derrotas y tres empates.

Alianza Lima ante equipos paraguayos en Matute

Alianza Lima 3-0 Cerro Porteño | Copa Libertadores 1978 (Fase semifinal)

Alianza Lima 0-0 Cerro Porteño | Copa Libertadores 2002 (Fase de grupos)

Alianza Lima 1-1 Olimpia | Copa Libertadores 2003 (Fase de grupos)

Alianza Lima 1-2 Libertad | Copa Libertadores 2012 (Fase de grupos)

Alianza Lima 1-1 Cerro Porteño | Copa Libertadores 2024 (Fase de grupos)

Alianza Lima 3-1 Nacional | Copa Libertadores 2025 (Fase 1)

Alianza Lima 0-1 Libertad | Copa Libertadores 2025 (Fase de grupos)

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para avanzar en la Copa Libertadores?

Tras perder por la mínima en su visita a 2 de Mayo, Alianza Lima necesita vencer por lo menos por dos goles de diferencia si quiere avanzar a Fase 2 directamente. En caso solo se imponga por un gol en los 90 minutos, todo se decidirá en una dramática definición por penales.

Un empate o una victoria del 'Gallo Norteño' los clasificará a la siguiente ronda de Copa Libertadores. Recordemos que el rival del ganador de esta llave será Sporting Cristal y la eliminatoria se cierra en el estadio Miguel Grau del Callao.