Confirmado: Alianza Lima encontró al reemplazo de Miguel Trauco para la temporada 2026

Se confirmó mediante un comunicado que Miguel Trauco ya no iba a jugar más en Alianza Lima. Se sabía que tras las acusaciones en su contra, el lateral iba a tener los días contados en el club. Fue así como dijo adiós y en Matute no la pensaron dos veces en traer a su reemplazo. Ahora es parte del equipo de Guede.

Se trata de Marcos Huamán, lateral de Alianza Lima que viene de jugar con perfil cambiado ante Comerciantes Unidos. No cabe duda de que podrá darle muchas alegrías a la hinchada, pues fue elegido por L1 MAX como figura del partido. Eso era algo que no se esperaba, su trabajo le trajo recompensa.

Hinchas de Alianza Lima destacan nivel de Huamán

Hasta los mismos hinchas blanquiazules vienen aplaudiendo el trabajo de Huamán en el campo de juego. Ahora mismo tiene que aprovechar su oportunidad y pelear la titularidad. Si no hoy jugó Carbajal es porque aún no se recupera al 100% de una lesión.

¿cómo regresó de Cienciano a Alianza?

El lateral no estaba en los planes de Alianza Lima para la temporada 2026. Sin embargo, tras la salida de Miguel Trauco cambiaron los planes. El club blanquiazul lo había mandado a préstamo, ya hasta Marcos Huamán se sentía feliz al ser anunciado como refuerzo de Cienciano.

Aliaza Lima tuvo que pagarle al cuadro cusqueño, era la única manera para que dejen ir al lateral. Al ser los dueños de la carta pase, en Matute se comunicaron para su regreso. Tiene el 2026 para ganarse el lugar.