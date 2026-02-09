Rafael Guzmán salió de Universitario y ahora elogió a dos figuras de Alianza: "Referentes"

Universitario de Deportes había sumado a Rafael Guzmán como una alternativa dentro de la zaga defensiva; sin embargo, el futbolista decidió fichar por Real Betis, dejando una suma de dinero al equipo del cual es hincha. No obstante, en una reciente entrevista, elogió a dos referentes de Alianza Lima: Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.

Rafael Guzmán, exjugador de Universitario, se rindió en elogios ante dos exfutbolistas de Alianza Lima

En la conversación con Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez del programa 'Hablemos de Max', Guzmán fue consultado sobre Farfán y Pizarro y las carreras que hicieron en el extranjero siendo peruanos.

Video: L1MAX

Para el exdefensor de Universitario, ambos exfutbolistas de Alianza son grandes referentes para el objetivo que tiene en Europa, pues desea consolidarse y ganar muchos títulos fuera del Perú.

"Son referentes que abrieron muchas puertas para el Perú. Quedarse en el extranjero y lograr lo que Claudio Pizarro alcanzó en el Bayern es impresionante. Sueño con lograr algo similar", declaró.

Rafael Guzmán dejó Universitario para fichar por Betis

Rafael Guzmán, quien a sus 18 años ya logró emigrar al fútbol europeo, tuvo un paso por las divisiones menores de Universitario de Deportes desde el 2024; sin embargo, también ha tenido la posibilidad de alternar en el equipo principal, pero con la mala fortuna de no lograr su ansiado debut. No obstante, este 2026, Betis Juvenil A decidió fichar al joven defensor debido a sus buenas condiciones demostradas en la pasantía realizada en España.

Jefferson Farfán y Claudio Pizarro en Alianza Lima

Jefferson Farfán comenzó su carrera futbolística en Alianza Lima en 2001, cuando jugó para el equipo principal en la primera división hasta el 2004, momento en el que fue fichado por el PSV, dejando al club de sus amores con 3 títulos nacionales. Luego, en 2021, decidió regresar a Perú para terminar su carrera y hasta el 2022 consiguió 2 copas más para su vitrina con el cuadro blanquiazul.

Mientras tanto, Claudio Pizarro también jugó en Alianza durante las temporadas 1998 y 1999, logrando ganar el Clausura del 99 y también tuvo su gran salto a Europa desde el club íntimo.