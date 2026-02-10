Mr. Peet reveló la novedad que alista Guede en Alianza Lima para ganar a 2 de Mayo: "No descarto"

Alianza Lima deberá afrontar uno de los partidos más importantes del año este miércoles 11 de febrero ante 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la etapa preliminar de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio de Matute. Los íntimos contarán con todo el apoyo de su fiel hinchada para tratar de imponerse frente al cuadro paraguayo y buscar la hazaña internacional.

Mr. Peet señaló la sorpresa que alista Pablo Guede para eliminar a 2 de Mayo

Teniendo en cuenta que el técnico argentino Pablo Guede sorprendió con una inesperada alineación en el choque de ida, y con la consigna de tener que lograr sí o sí una victoria pensando en la clasificación a la siguiente fase del torneo Conmebol, el periodista deportivo Peter Arévalo, analizó la antesala del encuentro y señaló que el estratega puede alistar algunas variantes respecto al once titular.

Alianza Lima apunta a vencer a 2 de Mayo en Matute por Copa Libertadores 2026

En la reciente edición del programa 'Madrugol' de YouTube, el comunicador advirtió que posiblemente el 'Gallo Norteño' se presente como un equipo bastante defensivo, motivo por el cual, sería razonable que el entrenador de Alianza Lima pueda jugar hasta con dos atacantes, y ello significaría un eventual cambio de sistema táctico.

"Ahora va a ser distinto, creería que 2 de Mayo va a poner dos líneas de 4, entonces si creo que Pablo Guede va a necesitar jugadores con características, ya no tanto que piquen al espacio, porque no creo que tengan tantos espacios, sino que creo que va a necesitar gente que desequilibren en el uno contra uno", sostuvo.

Bajo ese panorama, el también narrador deportivo indicó que en teoría Guede alineará desde el arranque a sus mejores elementos en este partido, ya que se juega la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2026.

"Entonces van a cambiar las características de jugadores que tenga que utilizar. Vamos a ver otro equipo definitivamente, y yo no descarto que sea Gentile, Castillo, y con doble '9', no lo descarto. Podría ser", agregó.