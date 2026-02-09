Biaggio, DT de Comerciantes, calificó a Alianza Lima tras derrota en Matute: "Rival que..."

0
Claudio Biaggio, estratega de Comerciantes Unidos, se refirió al nivel desempeño de Alianza Lima durante el último partido en Matute por Liga 1.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima se impuso por 2-1 a Comerciantes Unidos
Alianza Lima se impuso por 2-1 a Comerciantes Unidos | Foto: Liga 1 | Comerciantes Unidos Oficial
En un partido con emociones de principio a fin, Alianza Lima sufrió más de la cuenta para vencer a Comerciantes Unidos por 2-1 en Matute, resultado que obtuvo gracias a un gol de penal de Paolo Guerrero. El cuadro de Cutervo vendió cara su derrota y Claudio Biaggio, su entrenador se animó a calificar el nivel de los blanquiazules.

Matías Succar dejó Alianza Lima para jugar en Cienciano

PUEDES VER: Matías Succar, ex Alianza Lima, volvió a anotar de manera oficial desde 2024

El entrenador argentino cree que su equipo mereció llevarse al menos un punto como visitante, esto más allá de tener enfrente a un equipo con una mayor calidad de plantel.

“Hasta el final Comerciantes fue a buscar el partido y eso es lo que buscamos, que el equipo sea protagonista y tratar de jugar de igual a igual con Alianza, un rival de jerarquía”, dijo Biaggio en conferencia de prensa en el estadio Alejandro Villanueva.

Asimiismo, el estratega cree que las 'Águilas cutervinas' mejoraron en el segundo tiempo, tras una parte inicial donde fueron dominados por el elenco local.

"Por ahí en el primer tiempo intentamos hacer un estilo de juego, no nos salió. En el segundo tiempo arriesgamos un poco más, vimos que podíamos tener chance. Al final, una situación de un penal nos deja sin ese punto que para nosotros es importantísimo. Es la segunda fecha, es un equipo nuevo y el equipo estuvo a la altura del partido”, agregó.

Alianza Lima

Alianza Lima se impuso a Comerciantes por 2-1. Foto: Club Alianza Lima.

Comerciantes Unidos nunca ganó en Matute

En 9 visitas de Comerciantes Unidos a Matute, Alianza Lima suma seis victorias y además se registraron tres empates. Las 'Águilas cutervinas' deberán esperar hasta el 2027 para intentar sumar a de tres en el estadio Alejandro Villanueva.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

