0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Torneo Apertura

Pablo Guede da la sorpresa: Alianza Lima definió al reemplazo de Sergio Peña este 2026

¡El nuevo '10'! Alianza Lima encontró al futbolista que podrá reemplazar al mediocampista Sergio Peña quien dejó el cuadro blanquiazul para jugar en Turquía.

Solange Banchon
Alianza Lima le encontró reemplazo a Sergio Peña para la temporada 2026
Alianza Lima le encontró reemplazo a Sergio Peña para la temporada 2026 | Foto: Alianza Lima
COMPARTIR

Alianza Lima está a poco de disputar un partido realmente transcendental ante 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Los íntimos necesitan vencer 2-0 al 'Gallo Norteño' para seguir con vida en el torneo Conmebol, y saben que la tarea no será nada fácil, por tal motivo, el técnico Pablo Guede pondrá un poderoso once.

Horarios del partido Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la Copa Libertadores 2026

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la Copa Libertadores 2026?

Alianza Lima definió al reemplazo de Sergio Peña este 2026

Dentro de los cambios que alista Guede está la vuelta del futbolista Jairo Vélez. El ecuatoriano ha venido respondiendo de gran manera al estratega durante los últimos compromisos y salvo en el duelo de ida en Paraguay, el jugador se afianzó como titular en la volante blanquiazul.

Con la partida de Sergio Peña, el ex Universitario de Deportes asumirá la tarea de ser el "creativo" del equipo y también podrá desempeñarse como '10' en el esquema principal del técnico argentino.

Jairo Vélez

Jairo Vélez es figura en Alianza Lima esta temporada

Desde su llegada a tienda blanquiazul, Vélez evidenció un buen presente futbolístico, asimismo, se mostró bastante asociativo con los extremos como su compatriota Eryc Castillo, y el argentino Gaspar Gentile en ofensiva.

A su vez, el mediocentro ofensivo dejó en claro que puede convertirse en pieza clave en ataque donde ya ha tenido un rol muy importante con el delantero Paolo Guerrero, que es el '9' titular esta temporada.

En lo que va del 2026, Jairo Vélez ha participado de 5 compromisos, incluido amistosos internacionales desde el duelo contra Independiente de Avellaneda por la Serie Río de la Plata hasta la fecha 2 del Torneo Apertura.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Galván dio rotundo calificativo a Williams Riveros tras penal con Universitario: "Fue..."

  2. Selección peruana a solo un paso de clasificar al Mundial 2030 sin disputar las Eliminatorias

  3. ¿Andy Polo se va de Universitario y fichará por Millonarios de Bustos? Lo último que se sabe

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano