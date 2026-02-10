Pablo Guede da la sorpresa: Alianza Lima definió al reemplazo de Sergio Peña este 2026

Alianza Lima está a poco de disputar un partido realmente transcendental ante 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Los íntimos necesitan vencer 2-0 al 'Gallo Norteño' para seguir con vida en el torneo Conmebol, y saben que la tarea no será nada fácil, por tal motivo, el técnico Pablo Guede pondrá un poderoso once.

Alianza Lima definió al reemplazo de Sergio Peña este 2026

Dentro de los cambios que alista Guede está la vuelta del futbolista Jairo Vélez. El ecuatoriano ha venido respondiendo de gran manera al estratega durante los últimos compromisos y salvo en el duelo de ida en Paraguay, el jugador se afianzó como titular en la volante blanquiazul.

Con la partida de Sergio Peña, el ex Universitario de Deportes asumirá la tarea de ser el "creativo" del equipo y también podrá desempeñarse como '10' en el esquema principal del técnico argentino.

Jairo Vélez es figura en Alianza Lima esta temporada

Desde su llegada a tienda blanquiazul, Vélez evidenció un buen presente futbolístico, asimismo, se mostró bastante asociativo con los extremos como su compatriota Eryc Castillo, y el argentino Gaspar Gentile en ofensiva.

A su vez, el mediocentro ofensivo dejó en claro que puede convertirse en pieza clave en ataque donde ya ha tenido un rol muy importante con el delantero Paolo Guerrero, que es el '9' titular esta temporada.

En lo que va del 2026, Jairo Vélez ha participado de 5 compromisos, incluido amistosos internacionales desde el duelo contra Independiente de Avellaneda por la Serie Río de la Plata hasta la fecha 2 del Torneo Apertura.