¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la Copa Libertadores 2026?

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo con el único propósito de lograr un triunfo. Los dirigidos por Pablo Guede tienen el convencimiento de revertir el marcador obtenido en Paraguay, para poner su nombre en la siguiente etapa de la Copa Libertadores 2026. El partido se perfila realmente interesante, por ello, a continuación, te contamos a qué hora dará inicio.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Según la programación oficial, la escuadra blanquiazul y el 'Gallo Norteño' se verán las caras este miércoles 11 de febrero por el choque de vuelta de la Fase 1 de la Copa Conmebol Libertadores 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, que tiene capacidad para recibir a 33.938 aficionados.

Alianza Lima va por la clasificación a la siguiente etapa de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026 a partir de las 19:30 horas locales de Perú o las 21:30 horas locales de Paraguay. Te compartimos la guía de horarios en los demás países de Sudamérica.

Perú: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Previa del partido Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la Copa Libertadores 2026

¡Objetivo 2 de Mayo! Tras el ajustado triunfo 2-1 ante Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. El cuadro victoriano se mentaliza en el partido contra los paraguayos, donde necesitan ganar por más de dos goles si quieren acceder directamente a la siguiente ronda del prestigioso certamen internacional. El elenco íntimo tendrá el apoyo de sus fanáticos para buscar la heroica y seguir haciendo historia.

Alianza Lima ganó su primer partido del Apertura 2026 en Matute

Desde la otra vereda, el equipo que lidera Eduardo Ledesma vendrá a Lima con una ventaja por la mínima frente a Alianza Lima. Bajo ese contexto, la escuadra extranjera no se confiará debido a la efectividad de su rival de turno y pondrá a sus mejores armas para tratar de hacerles frente y buscar su clasificación a la Fase 2 en suelo peruano.