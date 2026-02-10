0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Torneo Apertura

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la Copa Libertadores 2026?

Conoce los horarios confirmados para la transmisión del partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la etapa preliminar de la Copa Libertadores 2026.

Solange Banchon
Horarios del partido Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la Copa Libertadores 2026
Horarios del partido Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la Copa Libertadores 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo con el único propósito de lograr un triunfo. Los dirigidos por Pablo Guede tienen el convencimiento de revertir el marcador obtenido en Paraguay, para poner su nombre en la siguiente etapa de la Copa Libertadores 2026. El partido se perfila realmente interesante, por ello, a continuación, te contamos a qué hora dará inicio.

Mr. Peet habló sobre posibles cambios en el once de Alianza Lima para jugar con 2 de Mayo

PUEDES VER: Mr. Peet reveló la novedad que alista Guede en Alianza Lima para ganar a 2 de Mayo: "No descarto"

¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Según la programación oficial, la escuadra blanquiazul y el 'Gallo Norteño' se verán las caras este miércoles 11 de febrero por el choque de vuelta de la Fase 1 de la Copa Conmebol Libertadores 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, que tiene capacidad para recibir a 33.938 aficionados.

Alianza Lima vs 2 de Mayo

Alianza Lima va por la clasificación a la siguiente etapa de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026 a partir de las 19:30 horas locales de Perú o las 21:30 horas locales de Paraguay. Te compartimos la guía de horarios en los demás países de Sudamérica.

  • Perú: 19:30 horas
  • Ecuador: 19:30 horas
  • Colombia: 19:30 horas
  • Bolivia: 20:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 20:30 horas
  • Argentina: 21:30 horas
  • Brasil: 21:30 horas
  • Uruguay: 21:30 horas
  • Paraguay: 21:30 horas
  • Chile: 21:30 horas

Previa del partido Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la Copa Libertadores 2026

¡Objetivo 2 de Mayo! Tras el ajustado triunfo 2-1 ante Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. El cuadro victoriano se mentaliza en el partido contra los paraguayos, donde necesitan ganar por más de dos goles si quieren acceder directamente a la siguiente ronda del prestigioso certamen internacional. El elenco íntimo tendrá el apoyo de sus fanáticos para buscar la heroica y seguir haciendo historia.

Alianza Lima

Alianza Lima ganó su primer partido del Apertura 2026 en Matute

Desde la otra vereda, el equipo que lidera Eduardo Ledesma vendrá a Lima con una ventaja por la mínima frente a Alianza Lima. Bajo ese contexto, la escuadra extranjera no se confiará debido a la efectividad de su rival de turno y pondrá a sus mejores armas para tratar de hacerles frente y buscar su clasificación a la Fase 2 en suelo peruano.

2 de Mayo

2 de Mayo empató con Cerro Porteño por la Liga Paraguaya 2026

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Selección peruana a solo un paso de clasificar al Mundial 2030 sin disputar las Eliminatorias

  2. Canal confirmado para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo el partido de vuelta de la Copa Libertadores

  3. Mr. Peet reveló la novedad que alista Guede en Alianza Lima para ganar a 2 de Mayo: "No descarto"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano