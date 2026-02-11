Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores 2026: Horario, canal y dónde ver transmisión

Alianza Lima y 2 de Mayo jugarán HOY, miércoles 11 de febrero, a partir de las 19:30 hora peruana en el estadio Alejandro Villanueva. Este encuentro de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 será emitido por ESPN y también disponible a través de Disney Plus y en YouTube por Telefe. Es un partido decisivo para avanzar a la siguiente etapa del torneo continental.

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO GRATIS por Copa Libertadores: minuto a minuto del partido de vuelta 12:53 DT de 2 de Mayo sin presión ante Alianza: "Nosotros sabíamos que Alianza Lima siempre iba a ser favorito, porque hay una historia detrás del club, es un club grande. Nosotros somos debutante y era normal que ellos lleguen como favoritos", declaró Eduardo Ledesma se refirió al encuentro que hoy se jugará en Matute.

Occidente central: S/ 299.90 (Agotado) 11:45 ¿Cómo quedó la ida del Alianza Lima vs 2 de Mayo? La serie llega abierta, aunque con ligera ventaja para 2 de Mayo, que se impuso por 1-0 en el encuentro de ida disputado el pasado 4 de febrero en el estadio Río Parapití. En aquel compromiso, Diego Acosta fue el encargado de convertir el único gol que le da ventaja a los paraguayos. 11:39 Comunicado de Alianza Lima: Alianza Lima anunció restricciones y cuidados para los asistentes al partido ante 2 de Mayo. 11:36 Árbitros del Alianza Lima vs 2 de Mayo: Árbitro principal: Flavio de Souza (Brasil)

Primer asistente: Rafael Alves (Brasil)

Segundo asistente: Rafael Alves (Brasil)

Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira (Brasil)

VAR: Rodrigo D'Alonso (Brasil)

AVAR: Diego Pombo (Brasil) 11:34 La advertencia de 2 de Mayo: Antes de enfrentar a Alianza Lima en Matute, el cuadro paraguayo se motiva con mensaje. 10:58 Posible once de 2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz. 10:52 Posible alineación de Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. 10:12 Lista de Alianza Lima: Arqueros: Alejandro Duarte

Ángel De La Cruz Defensas: Luis Advíncula

Marco Huamán

Mateo Antoni

D’Alessandro Montenegro

Renzo Garcés

Gianfranco Chávez

Cristian Carbajal

Josué Estrada

Jussepi García Volantes: Pedro Aquino

Alessandro Burlamaqui

Fernando Gaibor

Alan Cantero

Gaspar Gentile

Kevin Quevedo

Eryc Castillo

Piero Cari

Jairo Vélez Delanteros: Federico Girotti

Paolo Guerrero

Luis Ramos 09:56 Convocados de 2 de Mayo: Esta es la lista de concentrados par el partido ante Alianza Lima. 09:15 ¿A qué hora juega Alianza Lima vs. 2 de Mayo? Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo, por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, a partir de las 19:30 horas locales de Perú o las 21:30 horas locales de Paraguay. 09:10 ¿Dónde ver Alianza Lima vs. 2 De Mayo? El partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo, por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN, Disney Plus y gratis por el canal de Youtube de Telefé. 09:00 Bienvenidos al Alianza Lima vs 2 de Mayo: Esta es la cobertura completa del partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo, que definirán al clasificado a la Fase II de la Copa Libertadores. Aquí podrás seguir todas las incidencias del duelo desde su antesala.

Alianza Lima contra 2 de Mayo en la Copa Libertadores en vivo

El conjunto blanquiazul busca revertir el resultado tras perder 1-0 en Pedro Juan Caballero. Necesitan una victoria por un gol para llevar la serie a penales, o ganar por más de dos goles para clasificarse directamente a la Fase 2.

Pablo Guede tendrá cinco ausencias por lesiones: Guillermo Viscarra, Esteban Pavez, Jesús Castillo, Josué Estrada y Jean Pierre Archimbaud. Esperan contar con Fernando Gaibor nuevamente.

Alianza Lima busca revertir la serie frente a 2 de Mayo en la Copa. Foto: Club Alianza Lima.

Por otro lado, el equipo 'Gallo Norteño' busca proteger su ventaja con una actuación sólida y quizá aprovechar un contraataque para liquidar la eliminatoria.

El elenco paraguayo cuenta con todas sus piezas. Aunque no sea un equipo de grandes nombres, destaca por su cohesión y busca sorprender en la Copa Libertadores.

2 de Mayo se impuso 1-0 ante Alianza Lima en Paraguay. Foto: Conmebol.

Alineaciones probables de Alianza Lima y 2 de Mayo

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

Horarios del encuentro entre Alianza Lima y 2 de Mayo

Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas

Bolivia y Venezuela: 20:30 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos: 19:30 horas (Miami y Nueva York) y 16:30 horas (Los Ángeles)

España: 01:30 horas (del jueves 12)

Cómo ver en directo y gratis Alianza Lima vs. 2 de Mayo

En Sudamérica, el encuentro será retransmitido por ESPN (y FOX Sports Premium en Argentina) y disponible en Disney Plus. En Estados Unidos, podrás seguirlo a través de beIN Sports.

Entradas para Alianza Lima vs 2 de Mayo

Las entradas están disponibles en línea a través de Joinnus, no habrá venta física. A continuación, los precios:

Pronóstico y cuotas para Alianza Lima vs 2 de Mayo

Las apuestas favorecen a Alianza Lima según las principales casas de apuesta. A medida que el encuentro se acerca, las cuotas pueden cambiar:

Casas de apuestas Alianza Lima Empate 2 de Mayo Te Apuesto 1.43 4.19 8.80 Betsson 1.35 4.45 8.80 Apuesta Total 1.43 4.44 9.10 Inkabet 1.35 4.45 8.80 Olimpo 1.40 3.95 8.00

¿Dónde se juega el partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo?

Estadio Alejandro Villanueva.

El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, con capacidad para 33,938 personas.