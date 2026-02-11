0
Alianza Lima vs 2 de Mayo

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores 2026: Horario, canal y dónde ver transmisión

Hoy miércoles en Matute juega Alianza Lima y 2 de Mayo por el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima

Alianza Lima

2 de Mayo

Alianza Lima mide fuerzas ante 2 de Mayo por Copa Libertadores
Alianza Lima mide fuerzas ante 2 de Mayo por Copa Libertadores | Composición: Líbero

MOMENTOS DESTACADOS

10:58

Posible once de 2 de Mayo:

Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

10:52

Posible alineación de Alianza Lima:

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

Alianza Lima y 2 de Mayo jugarán HOY, miércoles 11 de febrero, a partir de las 19:30 hora peruana en el estadio Alejandro Villanueva. Este encuentro de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 será emitido por ESPN y también disponible a través de Disney Plus y en YouTube por Telefe. Es un partido decisivo para avanzar a la siguiente etapa del torneo continental.

Alianza Lima y 2 de Mayo juegan este miércoles por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO GRATIS por Copa Libertadores: minuto a minuto del partido de vuelta

12:53
11/2/2026

DT de 2 de Mayo sin presión ante Alianza:

"Nosotros sabíamos que Alianza Lima siempre iba a ser favorito, porque hay una historia detrás del club, es un club grande. Nosotros somos debutante y era normal que ellos lleguen como favoritos", declaró Eduardo Ledesma se refirió al encuentro que hoy se jugará en Matute.

12:48
11/2/2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo: entradas del partido

  • Sur: S/ 54.90 (Agotado)
  • Norte.: S/ 54.90 (Agotado)
  • Oriente Conadis: S/ 99.90 (Agotado)
  • Oriente: S/ 159.90
  • Occidente lateral silla de ruedas: S/ 129.90
  • Occidente lateral: S/ 239.90
  • Occidente central: S/ 299.90 (Agotado)
11:45
11/2/2026

¿Cómo quedó la ida del Alianza Lima vs 2 de Mayo?

La serie llega abierta, aunque con ligera ventaja para 2 de Mayo, que se impuso por 1-0 en el encuentro de ida disputado el pasado 4 de febrero en el estadio Río Parapití. En aquel compromiso, Diego Acosta fue el encargado de convertir el único gol que le da ventaja a los paraguayos.

11:39
11/2/2026

Comunicado de Alianza Lima:

Alianza Lima anunció restricciones y cuidados para los asistentes al partido ante 2 de Mayo.

11:36
11/2/2026

Árbitros del Alianza Lima vs 2 de Mayo:

  • Árbitro principal: Flavio de Souza (Brasil)
  • Primer asistente: Rafael Alves (Brasil)
  • Segundo asistente: Rafael Alves (Brasil)
  • Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira (Brasil)
  • VAR: Rodrigo D'Alonso (Brasil)
  • AVAR: Diego Pombo (Brasil)
11:34
11/2/2026

La advertencia de 2 de Mayo:

Antes de enfrentar a Alianza Lima en Matute, el cuadro paraguayo se motiva con mensaje.

10:58
11/2/2026

Posible once de 2 de Mayo:

Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

10:52
11/2/2026

Posible alineación de Alianza Lima:

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

10:12
11/2/2026

Lista de Alianza Lima:

Arqueros: 

  • Alejandro Duarte
  • Ángel De La Cruz

Defensas: 

  • Luis Advíncula
  • Marco Huamán
  • Mateo Antoni
  • D’Alessandro Montenegro
  • Renzo Garcés
  • Gianfranco Chávez
  • Cristian Carbajal
  • Josué Estrada
  • Jussepi García

Volantes: 

  • Pedro Aquino
  • Alessandro Burlamaqui
  • Fernando Gaibor
  • Alan Cantero
  • Gaspar Gentile
  • Kevin Quevedo
  • Eryc Castillo
  • Piero Cari
  • Jairo Vélez

Delanteros:

  • Federico Girotti
  • Paolo Guerrero
  • Luis Ramos

09:56
11/2/2026

Convocados de 2 de Mayo:

Esta es la lista de concentrados par el partido ante Alianza Lima.

09:15
11/2/2026

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo, por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, a partir de las 19:30 horas locales de Perú o las 21:30 horas locales de Paraguay.

09:10
11/2/2026

¿Dónde ver Alianza Lima vs. 2 De Mayo?

El partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo, por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN, Disney Plus y gratis por el canal de Youtube de Telefé.

09:00
11/2/2026

Bienvenidos al Alianza Lima vs 2 de Mayo:

Esta es la cobertura completa del partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo, que definirán al clasificado a la Fase II de la Copa Libertadores. Aquí podrás seguir todas las incidencias del duelo desde su antesala.

Alianza Lima contra 2 de Mayo en la Copa Libertadores en vivo

El conjunto blanquiazul busca revertir el resultado tras perder 1-0 en Pedro Juan Caballero. Necesitan una victoria por un gol para llevar la serie a penales, o ganar por más de dos goles para clasificarse directamente a la Fase 2.

Pablo Guede tendrá cinco ausencias por lesiones: Guillermo Viscarra, Esteban Pavez, Jesús Castillo, Josué Estrada y Jean Pierre Archimbaud. Esperan contar con Fernando Gaibor nuevamente.

Alianza Lima

Alianza Lima busca revertir la serie frente a 2 de Mayo en la Copa. Foto: Club Alianza Lima.

Por otro lado, el equipo 'Gallo Norteño' busca proteger su ventaja con una actuación sólida y quizá aprovechar un contraataque para liquidar la eliminatoria.

El elenco paraguayo cuenta con todas sus piezas. Aunque no sea un equipo de grandes nombres, destaca por su cohesión y busca sorprender en la Copa Libertadores.

2 de Mayo

2 de Mayo se impuso 1-0 ante Alianza Lima en Paraguay. Foto: Conmebol.

Alineaciones probables de Alianza Lima y 2 de Mayo

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

Horarios del encuentro entre Alianza Lima y 2 de Mayo

  • Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 20:30 horas
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas
  • México: 18:30 horas
  • Estados Unidos: 19:30 horas (Miami y Nueva York) y 16:30 horas (Los Ángeles)
  • España: 01:30 horas (del jueves 12)

Cómo ver en directo y gratis Alianza Lima vs. 2 de Mayo

En Sudamérica, el encuentro será retransmitido por ESPN (y FOX Sports Premium en Argentina) y disponible en Disney Plus. En Estados Unidos, podrás seguirlo a través de beIN Sports.

Entradas para Alianza Lima vs 2 de Mayo

Las entradas están disponibles en línea a través de Joinnus, no habrá venta física. A continuación, los precios:

  • Sur: S/ 54.90 (Agotado)
  • Norte.: S/ 54.90 (Agotado)
  • Oriente Conadis: S/ 99.90 (Agotado)
  • Oriente: S/ 159.90
  • Occidente lateral silla de ruedas: S/ 129.90
  • Occidente lateral: S/ 239.90
  • Occidente central: S/ 299.90 (Agotado)

Pronóstico y cuotas para Alianza Lima vs 2 de Mayo

Las apuestas favorecen a Alianza Lima según las principales casas de apuesta. A medida que el encuentro se acerca, las cuotas pueden cambiar:

Casas de apuestasAlianza LimaEmpate2 de Mayo
Te Apuesto1.434.198.80
Betsson1.354.458.80
Apuesta Total1.434.449.10
Inkabet1.354.458.80
Olimpo1.403.958.00

¿Dónde se juega el partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo?

estadio Alejandro Villanueva

Estadio Alejandro Villanueva.

El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, con capacidad para 33,938 personas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

