Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores 2026: Horario, canal y dónde ver transmisión
Hoy miércoles en Matute juega Alianza Lima y 2 de Mayo por el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.
Alianza Lima
2 de Mayo
MOMENTOS DESTACADOS
Alianza Lima y 2 de Mayo jugarán HOY, miércoles 11 de febrero, a partir de las 19:30 hora peruana en el estadio Alejandro Villanueva. Este encuentro de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 será emitido por ESPN y también disponible a través de Disney Plus y en YouTube por Telefe. Es un partido decisivo para avanzar a la siguiente etapa del torneo continental.
Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO GRATIS por Copa Libertadores: minuto a minuto del partido de vuelta
DT de 2 de Mayo sin presión ante Alianza:
"Nosotros sabíamos que Alianza Lima siempre iba a ser favorito, porque hay una historia detrás del club, es un club grande. Nosotros somos debutante y era normal que ellos lleguen como favoritos", declaró Eduardo Ledesma se refirió al encuentro que hoy se jugará en Matute.
Alianza Lima vs 2 de Mayo: entradas del partido
¿Cómo quedó la ida del Alianza Lima vs 2 de Mayo?
La serie llega abierta, aunque con ligera ventaja para 2 de Mayo, que se impuso por 1-0 en el encuentro de ida disputado el pasado 4 de febrero en el estadio Río Parapití. En aquel compromiso, Diego Acosta fue el encargado de convertir el único gol que le da ventaja a los paraguayos.
Comunicado de Alianza Lima:
Alianza Lima anunció restricciones y cuidados para los asistentes al partido ante 2 de Mayo.
Árbitros del Alianza Lima vs 2 de Mayo:
- Árbitro principal: Flavio de Souza (Brasil)
- Primer asistente: Rafael Alves (Brasil)
- Segundo asistente: Rafael Alves (Brasil)
- Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira (Brasil)
- VAR: Rodrigo D'Alonso (Brasil)
- AVAR: Diego Pombo (Brasil)
La advertencia de 2 de Mayo:
Antes de enfrentar a Alianza Lima en Matute, el cuadro paraguayo se motiva con mensaje.
Lista de Alianza Lima:
Arqueros:
- Alejandro Duarte
- Ángel De La Cruz
Defensas:
- Luis Advíncula
- Marco Huamán
- Mateo Antoni
- D’Alessandro Montenegro
- Renzo Garcés
- Gianfranco Chávez
- Cristian Carbajal
- Josué Estrada
- Jussepi García
Volantes:
- Pedro Aquino
- Alessandro Burlamaqui
- Fernando Gaibor
- Alan Cantero
- Gaspar Gentile
- Kevin Quevedo
- Eryc Castillo
- Piero Cari
- Jairo Vélez
Delanteros:
- Federico Girotti
- Paolo Guerrero
- Luis Ramos
Convocados de 2 de Mayo:
Esta es la lista de concentrados par el partido ante Alianza Lima.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. 2 de Mayo?
Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo, por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, a partir de las 19:30 horas locales de Perú o las 21:30 horas locales de Paraguay.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. 2 De Mayo?
El partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo, por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN, Disney Plus y gratis por el canal de Youtube de Telefé.
Bienvenidos al Alianza Lima vs 2 de Mayo:
Esta es la cobertura completa del partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo, que definirán al clasificado a la Fase II de la Copa Libertadores. Aquí podrás seguir todas las incidencias del duelo desde su antesala.
Alianza Lima contra 2 de Mayo en la Copa Libertadores en vivo
El conjunto blanquiazul busca revertir el resultado tras perder 1-0 en Pedro Juan Caballero. Necesitan una victoria por un gol para llevar la serie a penales, o ganar por más de dos goles para clasificarse directamente a la Fase 2.
Pablo Guede tendrá cinco ausencias por lesiones: Guillermo Viscarra, Esteban Pavez, Jesús Castillo, Josué Estrada y Jean Pierre Archimbaud. Esperan contar con Fernando Gaibor nuevamente.
Alianza Lima busca revertir la serie frente a 2 de Mayo en la Copa. Foto: Club Alianza Lima.
Por otro lado, el equipo 'Gallo Norteño' busca proteger su ventaja con una actuación sólida y quizá aprovechar un contraataque para liquidar la eliminatoria.
El elenco paraguayo cuenta con todas sus piezas. Aunque no sea un equipo de grandes nombres, destaca por su cohesión y busca sorprender en la Copa Libertadores.
2 de Mayo se impuso 1-0 ante Alianza Lima en Paraguay. Foto: Conmebol.
Alineaciones probables de Alianza Lima y 2 de Mayo
Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.
Horarios del encuentro entre Alianza Lima y 2 de Mayo
- Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas
- Bolivia y Venezuela: 20:30 horas
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas
- México: 18:30 horas
- Estados Unidos: 19:30 horas (Miami y Nueva York) y 16:30 horas (Los Ángeles)
- España: 01:30 horas (del jueves 12)
Cómo ver en directo y gratis Alianza Lima vs. 2 de Mayo
En Sudamérica, el encuentro será retransmitido por ESPN (y FOX Sports Premium en Argentina) y disponible en Disney Plus. En Estados Unidos, podrás seguirlo a través de beIN Sports.
Entradas para Alianza Lima vs 2 de Mayo
Las entradas están disponibles en línea a través de Joinnus, no habrá venta física. A continuación, los precios:
Pronóstico y cuotas para Alianza Lima vs 2 de Mayo
Las apuestas favorecen a Alianza Lima según las principales casas de apuesta. A medida que el encuentro se acerca, las cuotas pueden cambiar:
|Casas de apuestas
|Alianza Lima
|Empate
|2 de Mayo
|Te Apuesto
|1.43
|4.19
|8.80
|Betsson
|1.35
|4.45
|8.80
|Apuesta Total
|1.43
|4.44
|9.10
|Inkabet
|1.35
|4.45
|8.80
|Olimpo
|1.40
|3.95
|8.00
¿Dónde se juega el partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo?
Estadio Alejandro Villanueva.
El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, con capacidad para 33,938 personas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
