Alianza Lima anunció oficialmente la salida de Carlos Zambrano: "Un acuerdo..."

Previo al partido con 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima sorprendió a todos sus hinchas al hacer oficial la salida de Carlos Zambrano del plantel. Como se recuerda, el defensor nacional cometió una grave indisciplina durante la pretemporada en Uruguay e incluso terminó siendo denunciado junto a Sergio Peña y Miguel Trauco por una joven argentina de 22 años.

Hace unos días el elenco de La Victoria anunció la salida de los otros dos elementos implicados en el escándalo, pero la hinchada exigía que se mida con la misma vara al 'León' debido a que no es la primera vez que se le relaciona con alcohol o mujeres en plena concentración. Por ello, las oraciones de los íntimos fueron escuchadas y el ex Boca Juniors no formará más parte de la institución, perdiéndose así tanto la Liga 1 como el torneo Conmebol.

"El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública que el futbolista Carlos Zambrano ha dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución, tras haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes", indicó Alianza Lima a través de un comunicado en su cuenta oficial de 'X'. La noticia caló muy bien en los aficionados, quienes agradecieron esta decisión tomada por el club de sus amores.

Alianza Lima despidió a Carlos Zambrano.

Eso sí, de momento no se sabe cuál fue el acuerdo al que llegaron tanto la institución como el futbolista, sobre todo porque hace poco se conoció que Carlos Zambrano le exigía a los blanquiazules el pago completo de su contrato. Esto generó aún más la molestia de los hinchas, quienes lo querían inmediatamente fuera de Matute. Ahora, los victorianos se centrarán únicamente en lo deportivo y el primer paso es seguir avanzando en la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: fecha, hora y canal

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo este mismo miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva, desde las 19.30 horas de Perú. Los blanquiazules deben ganar por más de un gol de diferencia para clasificar directamente a la Fase 2 de la Copa Libertadores, y podrás ver este apasionante partido internacional mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, tendrás la opción de seguir el encuentro totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.