Revelan el futuro de Pablo Guede en Alianza Lima en caso sean eliminados de la Libertadores

Alianza Lima afrontará uno de sus partidos más trascendentales esta temporada. Los blanquiazules recibirán a 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la ronda preliminar de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio de Matute, con la misión de ganar y luego clasificar a la siguiente instancia del prestigioso certamen internacional.

Se conoció el futuro de Pablo Guede en Alianza Lima en caso sean eliminados de la Copa Libertadores 2026

Pablo Guede, técnico de la escuadra blanquiazul tiene la dura tarea de hacer historia esta temporada y buscar revertir el marcador (1-0 en contra) que consiguió en suelo paraguayo. La afición victoriana sabe que el estratega necesita que sus dirigidos se muestren como un elenco protagonista desde el primer momento, aunque también hay algo de duda sobre el planteamiento inicial.

Pablo Guede asumió como DT de Alianza Lima esta temporada/Foto: X

Como se recuerda, en los últimos compromisos el argentino viene modificando la alineación titular, pero su sistema de juego sigue sin poder convencer y mantiene en alerta a los hinchas respecto a una posible salida del club. Bajo ese escenario, en la reciente edición del programa 'Hablemos de MAX', la periodista Ana Lucía Rodríguez despejó las dudas y afirmó que una supuesta eliminación de los íntimos frente al 'Gallo Norteño' no va a implicar la destitución del técnico de 51 años.

"No se va a ir Guede, hay gente que pregunta qué pasa si Alianza queda eliminado ante 2 de Mayo, ¿se va Guede? No se va a ir, generaría preocupación pero nadie se va a ir de Alianza", manifestó la comunicadora.

Al margen de ello, la periodista deportiva dejó en claro que el 'equipo del pueblo' mantiene la presión de hacer respetar su casa e imponerse ante el conjunto paraguayo para seguir con vida en el torneo Conmebol.

"Pero igual eso no implica que Alianza no tenga el favoritismo ni el peso de ganarle hoy a 2 de Mayo, por más que el torneo local sea la prioridad. Tienen que ser efectivos", sentenció 'Analu'.