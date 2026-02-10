- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Táchira vs The Strongest
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores: pronósticos, horarios y canales para ver
Se viene el partido Alianza Lima vs 2 De Mayo, por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El partido se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima se enfrenta a 2 de Mayo este miércoles 11 de febrero, a partir de las 19:30 hora peruana y 21:30 de Paraguay, por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por ESPN, además estará disponible vía Disney Plus y también en YouTube por Telefe.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo el partido de vuelta de la Copa Libertadores
¿Cómo llega Alianza Lima?
El cuadro blanquiazul espera remontar la eliminatorias tras caer por 1-0 en Pedro Juan Caballero. Necesita ganar por un gol para al menos forzar los penales o si vence por dos goles a más, clasificará directamente a Fase 2.
Pablo Guede no podrá contar hasta con cinco elementos, todos por lesión: Guillermo Viscarra, Esteban Pavez, Jesús Castillo, Josué Estrada y Jean Pierre Archimbaud. Se espera la reaparación de Fernando Gaibor.
Alianza Lima quiere remontarle a 2 de Mayo y avanzar en la Copa. Foto: Club Alianza Lima.
¿Cómo llega 2 de Mayo?
Por su parte, el 'Gallo Norteño' defenderá con uñas y diente su ventaja obtenida en la ida; además jugará con la presión del rival y buscará cerrar la llave en algún contragolpe letal.
El elenco paraguayo tiene a todas sus elementos a disposición y más allá de ser un equipo sin muchas figuras, destaca por su colectivo y espera dar el primer golpe de su historia en Copa Libertadores.
2 de Mayo viene de ganar 1-0 a Alianza Lima en Paraguay. Foto: Conmebol.
Alianza Lima vs 2 de Mayo: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 19:30
- Bolivia y Venezuela: 20:30
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30
- México: 18:30
- Estados Unidos: 19:30 (Miami y Nueva York) y 16:30 (Los Ángeles)
- España: 01:30 (del jueves 12)
Alianza Lima vs 2 de Mayo: dónde ver
En Sudamérica, el partido será transmitido por la señal de ESPN (FOX Sports Premium en Argentina) y también estará disponible vía la plataforma Disney Plus. Asimismo, si estás en Estados Unidos puedes seguir el encuentro a través de beIN Sports.
Alianza Lima vs 2 de Mayo: entradas
Las localidades se venden ONLINE a través de Joinnus. No habrá venta presencial de entradas y a continuación puedes conocer los precios:
- Sur: S/ 54.90 (Agotado)
- Norte.: S/ 54.90 (Agotado)
- Oriente Conadis: S/ 99.90 (Agotado)
- Oriente: S/ 159.90
- Occidente lateral silla de ruedas: S/ 129.90
- Occidente lateral: S/ 239.90
- Occidente central: S/ 299.90 (Agotado)
Alianza Lima vs 2 de Mayo: pronósticos y cuotas de apuesta
Alianza Lima parte como favorito para imponerse a 2 de Mayo, de acuerdo a las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más se acerca la hora del encuentro:
|Casas
|Alianza Lima
|Empate
|2 de Mayo
|Te Apuesto
|1.43
|4.19
|8.80
|Betsson
|1.35
|4.45
|8.80
|Apuesta Total
|1.43
|4.44
|9.10
|Inkabet
|1.35
|4.45
|8.80
|Olimpo
|1.40
|3.95
|8.00
Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones probables
Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.
Alianza Lima vs 2 de Mayo: estadio
El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido como Matute y que tiene capacidad para 33,938 espectadores.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90