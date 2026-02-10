Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores: pronósticos, horarios y canales para ver

Alianza Lima se enfrenta a 2 de Mayo este miércoles 11 de febrero, a partir de las 19:30 hora peruana y 21:30 de Paraguay, por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por ESPN, además estará disponible vía Disney Plus y también en YouTube por Telefe.

¿Cómo llega Alianza Lima?

El cuadro blanquiazul espera remontar la eliminatorias tras caer por 1-0 en Pedro Juan Caballero. Necesita ganar por un gol para al menos forzar los penales o si vence por dos goles a más, clasificará directamente a Fase 2.

Pablo Guede no podrá contar hasta con cinco elementos, todos por lesión: Guillermo Viscarra, Esteban Pavez, Jesús Castillo, Josué Estrada y Jean Pierre Archimbaud. Se espera la reaparación de Fernando Gaibor.

Alianza Lima quiere remontarle a 2 de Mayo y avanzar en la Copa. Foto: Club Alianza Lima.

¿Cómo llega 2 de Mayo?

Por su parte, el 'Gallo Norteño' defenderá con uñas y diente su ventaja obtenida en la ida; además jugará con la presión del rival y buscará cerrar la llave en algún contragolpe letal.

El elenco paraguayo tiene a todas sus elementos a disposición y más allá de ser un equipo sin muchas figuras, destaca por su colectivo y espera dar el primer golpe de su historia en Copa Libertadores.

2 de Mayo viene de ganar 1-0 a Alianza Lima en Paraguay. Foto: Conmebol.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 19:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30

México: 18:30

Estados Unidos: 19:30 (Miami y Nueva York) y 16:30 (Los Ángeles)

España: 01:30 (del jueves 12)

Alianza Lima vs 2 de Mayo: dónde ver

En Sudamérica, el partido será transmitido por la señal de ESPN (FOX Sports Premium en Argentina) y también estará disponible vía la plataforma Disney Plus. Asimismo, si estás en Estados Unidos puedes seguir el encuentro a través de beIN Sports.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: entradas

Las localidades se venden ONLINE a través de Joinnus. No habrá venta presencial de entradas y a continuación puedes conocer los precios:

Sur: S/ 54.90 (Agotado)

Norte.: S/ 54.90 (Agotado)

Oriente Conadis: S/ 99.90 (Agotado)

Oriente: S/ 159.90

Occidente lateral silla de ruedas: S/ 129.90

Occidente lateral: S/ 239.90

Occidente central: S/ 299.90 (Agotado)

Alianza Lima vs 2 de Mayo: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima parte como favorito para imponerse a 2 de Mayo, de acuerdo a las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más se acerca la hora del encuentro:

Casas Alianza Lima Empate 2 de Mayo Te Apuesto 1.43 4.19 8.80 Betsson 1.35 4.45 8.80 Apuesta Total 1.43 4.44 9.10 Inkabet 1.35 4.45 8.80 Olimpo 1.40 3.95 8.00

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones probables

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: estadio

El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido como Matute y que tiene capacidad para 33,938 espectadores.