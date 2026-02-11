Gustavo Roverano, ex Alianza Lima, rompe el mercado tras ser presentado en campeón peruano: "Objetivos"

Con la misión de ser un equipo competitivo este 2026, un club campeón del Perú dio la sorpresa en sus hinchas después de anunciar por todo lo alto la llegada del ex Alianza Lima, Gustavo Roverano como su flamante estratega. Aquel elenco persigue un único objetivo: lograr el ascenso a la Segunda División.

Club campeón del Perú hizo oficial la llegada de Gustavo Roverano como nuevo DT

Se trata de Juan Aurich. El cuadro chiclayano utilizó sus redes sociales para hacer oficial el fichaje del reconocido técnico peruano, que ya sabe lo que es dirigir a importantes escuadras del balompié nacional.

"Nuestro Juan Aurich presentó al profesor Gustavo Roverano como el nuevo director técnico para afrontar la temporada 2026 en la Liga 3", indicó el 'Ciclón' en su cuenta de Facebook. Su arribo al conjunto norteño se dio luego de su paso por Deportivo Lute y Estudiantil CNI.

Juan Aurich presentó a Gustavo Roverano como nuevo DT/Foto: Facebook

Gustavo Roverano se pronunció tras ser anunciado en Juan Aurich

Durante la conferencia de prensa que ofreció en el evento de presentación, la 'Máscara' dejó en claro que está enfocado en conformar un elenco protagonista para pelear los primeros lugares del torneo. "Tenemos la intención de armar un plantel competitivo y con mucha disciplina vamos a lograr los objetivos"; expresó el uruguayo nacionalizado peruano.

Gustavo Roverano declaró en su presentación oficial con el 'Ciclón'/Foto: Facebook

A su vez, el vicepresidente de la institución chiclayana, Giancarlo Césaro aseguró que el estratega es el ideal para alcanzar todas las metas que quieren conseguir a lo largo del año. "No queremos competir, queremos campeonar; por ello hemos elegido al profesor Gustavo Roverano para devolver al Juan Aurich al futbol profesional (Liga 2)", acotó.

Gustavo Roverano: trayectoria profesional como DT

Roverano llega al 'Ciclón' con la amplia experiencia de haber trabajado en emblemáticos elencos como Deportivo Coopsol, Alianza Lima, Alianza Atlético, C.S Cartaginés, Cienciano, Sport Chavelines, Alfonso Ugarte, Comerciantes FC, Cultural Volante, Deportivo Lute y Estudiantil CNI.