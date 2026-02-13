¡Sorpresivo! Integrante de Alianza Lima analiza dejar el club tras eliminación en Libertadores

Alianza Lima sufrió el primer golpe de la temporada luego de ser eliminado por 2 de Mayo de la Copa Libertadores. Este resultado ha generado el gran malestar de los hinchas que ya piden a gritos medidas en la directiva para remediar la situación. En ese contexto, se reveló que un integrante esencial está analizando seriamente dejar al club tras esta debacle. ¿De quién se trata?

Integrante de Alianza Lima analiza dejar el club tras eliminación

Durante el programa 'Modo Fútbol', el reconocido periodista deportivo José Varela reveló que la interna de Alianza Lima ha quedado sumamente golpeada. En ese sentido, indicó que Jorge Zuñiga, presidente de 'Aliancistas del Perú', está analizando dejar su cargo tras la eliminación tempranera del torneo continental.

Varela señaló que esta medida sería una recomendación por parte del entorno del dirigente, quien está analizando detenidamente en dejar a la institución tras sufrir un nuevo golpe deportivo.

Jorge Zuñiga, presidente de Aliancistas del Perú, analiza dejar de estar al mando del club.

"Tenemos de muy buena fuente que Jorge Zuñiga está pensando en dar un paso al costado y dejar el cargo al frente de Aliancistas del Perú. Su entorno le ha recomendado esto", fue la información que compartió el citado comunicador.

El mandamás del anteriormente llamado 'Fondo Blanquiazul' ha estado al frente de la escuadra victoriana desde mediados de 2024 y ha acumulado varios fracasos deportivos en su mandato. Siendo este el motivo principal de que esté evaluando dejar el cargo; sin embargo, es importante precisar que la decisión aún no está tomada.

Jorge Zuñiga se pronunció tras la eliminación de Copa Libertadores

Cabe señalar que el propio directivo señaló que han convocado a una junta de acreedores para el mes de marzo con el fin de poder evaluar el trabajo de su actual administración y tomar decisiones en el bien del club.

"La pedimos para marzo (la junta de acreedores) con la finalidad de evaluar a la actual Administración y darle tranquilidad al área deportiva para afrontar los partidos de la Copa Libertadores. No se lograron resultados y toca tomar decisiones en conjunto", fue el mensaje que dejó Zuñiga en su cuenta de 'X'.