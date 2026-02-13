Titular de Alianza Lima sorprende con mensaje tras eliminación ante 2 de Mayo: "No es un fracaso"

La eliminación de Alianza Lima en la primera etapa de la Copa Libertadores sigue generando repercusiones. Los 'íntimos' no tuvieron su mejor noche y terminaron cediendo ante 2 de Mayo, un rival catalogado como inferior. Tras la debacle, un futbolista titular para Pablo Guede se pronunció e impactó a los hinchas al indicar que no considera que fue un fracaso quedar fuera del torneo.

Titular de Alianza Lima minimizó la eliminación ante 2 de Mayo

Durante un evento organizado por el club por los 125 años de historia, Gaspar Gentile salió al frente y analizó para las cámaras de 'L1 Radio' lo que fue la noche amarga de Alianza Lima en la Copa Libertadores. En un principio el futbolista argentino reveló que esta muy afectado por haber quedado eliminado ya que era un deseo poder avanzar a la siguiente fase.

No obstante, Gentile sorprendió al indicar que no considera que ser eliminado por 2 de Mayo sea un fracaso deportivo para el club, ya que el verdadero objetivo es poder salir campeón en la Liga 1 2026. Unas declaraciones que amargaron a los hinchas que siempre quieren destacar en todas las competiciones.

Video: L1 Radio

"Estoy con dolor y tristeza. Todos queríamos pasar de fase, pero tenemos que superarlo para enfocarnos en el torneo local. No es un fracaso, aún nos queda mucho por delante, tenemos una gran responsabilidad en el torneo local y hay que enfocarnos en eso. El objetivo que nos trazamos todos es salir campeón del torneo local, ese es el objetivo que tenemos todo el grupo. Sabemos que la Copa es importante por lo que genera para el club, pero nos toca enfocarnos en el torneo", señaló el futbolista.

Gaspar Gentile mandó mensaje a los hinchas tras eliminación

Del mismo modo, Gaspar Gentile se dirigió a los hinchas de Alianza Lima y les agradeció por todo el apoyo brindado y remarcó que buscarán conseguir el título para darles una alegría.

"Al verdadero hinchas de Alianza decirle que gracias por estar siempre ahí y bancarnos en todas. Ojalá podamos devolverles todo el esfuerzo que hacen con el título porque se lo merecen más que nadie", expresó.

La millonaria suma que perdió Alianza Lima por eliminación en Libertadores

Luego de haber sido eliminado del torneo Conmebol, los 'íntimos' perdieron la oportunidad de sumar una gran suma de dinero en sus arcas financieras, ya que por solo superar la Fase 1 se aseguraban 500 mil dólares, mientras que si hubieran llegado a la fase 3 sumaban 600 mil dólares. No obstante, el verdadero premio estaba en la etapa de grupos, instancia que asegura 3 millones de dólares.