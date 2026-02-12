0

Los números de Pablo Guede que respaldan su continuidad en Alianza Lima

Pablo Guede fue cuestionado y pedían su salida de Alianza Lima, pero Franco Navarro confirmó su continuidad. Estos son sus números desde su llegada.

Fabian Vega
Pablo Guede es el DT de Alianza Lima en este 2026
Pablo Guede es el DT de Alianza Lima en este 2026 | Alianza Lima
COMPARTIR

¿Pablo Guede debe de seguir en Alianza Lima? Parece que en Matute seguirán confiando en el argentino y su comando técnico. Se pensó que sería un año distinto, pero tras lo ocurrido en la Copa Libertadores quedaron muchas dudas. Los hinchas creen que no es el DT que necesita el club blanquiazul. Sin embargo, sus números dicen lo contrario.

Paolo Guerrero fue el más criticado tras eliminación de Alianza Lima

PUEDES VER: Paolo Guerrero y su contundente mensaje tras la eliminación de la Copa Libertadores: "Hay que..."

Los números de Pablo Guede en Alianza Lima

En lo que va de la temporada, Pablo Guede registra 8 partidos jugados con un saldo de 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Su etapa inició con 4 amistosos (2 triunfos ante Inter Miami y Colo Colo, y 2 caídas frente a Independiente y Unión de Santa Fe), seguidos de un arranque perfecto en la Liga 1 con 2 victorias por un gol de diferencia ante Huancayo y Comerciantes Unidos.

libero.pe

Sin embargo, el balance se oscurece con la eliminación en la Fase 1 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo, tras perder la ida y empatar la vuelta. A pesar de tener un saldo positivo en cuanto a victorias, la temprana eliminación en el torneo internacional ha puesto en duda el nivel de trabajo, más porque 2 de Mayo en el papel era un rival inferior.

¿Que pasará con Pablo Guede en Alianza Lima?

Según el periodista Gerson Cuba, el mismo Franco Navarro confirmó que confían en Pablo Guede y su trabajo para lograr el campeonato nacional a final de temporada. Ahora mismo está en duda su trabajo, pero con el pasar de los partidos podría lavarse la cara. Tendrán que competir directamente con Universitario, pues los cremas quieren sí o sí el tetracampeonato.

Saldo de Pablo Guede en Alianza Lima

  • Partidos jugados: 8
  • Victorias: 4
  • Empates: 1
  • Derrotas: 3
  • Eliminación en la fase 1 de la Copa Libertadores

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. Seleccionado peruano se despide de Universitario con emotivo mensaje: "Muchas gracias"

  2. Franco Navarro fue claro y se pronunció sobre el futuro de Pablo Guede en Alianza Lima

  3. Franco Navarro Jr. habló si continuará junto a su padre en Alianza Lima: "No..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano