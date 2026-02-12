¿Pablo Guede debe de seguir en Alianza Lima? Parece que en Matute seguirán confiando en el argentino y su comando técnico. Se pensó que sería un año distinto, pero tras lo ocurrido en la Copa Libertadores quedaron muchas dudas. Los hinchas creen que no es el DT que necesita el club blanquiazul. Sin embargo, sus números dicen lo contrario.

Los números de Pablo Guede en Alianza Lima

En lo que va de la temporada, Pablo Guede registra 8 partidos jugados con un saldo de 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Su etapa inició con 4 amistosos (2 triunfos ante Inter Miami y Colo Colo, y 2 caídas frente a Independiente y Unión de Santa Fe), seguidos de un arranque perfecto en la Liga 1 con 2 victorias por un gol de diferencia ante Huancayo y Comerciantes Unidos.

Sin embargo, el balance se oscurece con la eliminación en la Fase 1 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo, tras perder la ida y empatar la vuelta. A pesar de tener un saldo positivo en cuanto a victorias, la temprana eliminación en el torneo internacional ha puesto en duda el nivel de trabajo, más porque 2 de Mayo en el papel era un rival inferior.

¿Que pasará con Pablo Guede en Alianza Lima?

Según el periodista Gerson Cuba, el mismo Franco Navarro confirmó que confían en Pablo Guede y su trabajo para lograr el campeonato nacional a final de temporada. Ahora mismo está en duda su trabajo, pero con el pasar de los partidos podría lavarse la cara. Tendrán que competir directamente con Universitario, pues los cremas quieren sí o sí el tetracampeonato.

