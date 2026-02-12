El brutal puñetazo de Pablo Guede en pleno partido de Alianza Lima que impactó a los hinchas

El año comenzó fatal para Alianza Lima, ya que luego de haber separado tres futbolistas por indisciplina terminó siendo eliminado de la Copa Libertadores 2026 por 2 de Mayo. En ese sentido, durante el partido que terminó igualado 1-1 en el Estadio Alejandro Villanueva, Pablo Guede fue captado gritando y lanzando un brutal puñetazo que terminó rompiendo una parte de la banca de suplentes.

Al término del primer tiempo, la transmisión de Telefe en YouTube captó la molestia del director técnico blanquiazul luego de una acción fallada por los íntimos. Como sabemos, durante el prólogo del encuentro pasó de todo e incluso los de Matute terminaron fallando un penal, mismo que Paolo Guerrero le pidió al ecuatoriano Eryc Castillo que lo ejecute. Todo esto provocó la furia del entrenador argentino.

Como verás a continuación, Pablo Guede primero agita el puño y grita mientras camina hacia el banco de suplentes para darle un fuerte golpe, el cual terminó rompiendo el techo. Este momento se ha vuelto tendencia en las redes sociales, sobre todo entre aquellos hinchas de Alianza Lima que critican la continuidad del entrenador y exigen su salida inmediata antes de que termine comprometiendo el Torneo Apertura de la Liga 1.

Pablo Guede habló sobre eliminación de Alianza Lima

En conferencia de prensa post eliminación de la Copa Libertadores, Pablo Guede decidió hablar sobre el partido realizado en Matute y acerca del rendimiento de sus pupilos. "Nos faltó concretar las ocasiones de gol, generamos mucho y solo nos patearon dos veces al arco en la llave, así es la Copa. Es fácil hablar cuando uno gana (en respuesta a Ledesma, DT de 2 de mayo)", puntuó.

¿Pablo Guede continuará en Alianza Lima?

Hace poco el periodista Kevin Pacheco reveló cómo está llevando la situación la administración de Alianza Lima y si tienen planeado destituir al director técnico argentino. "Hay mucha especulación por saber que sucederá con Pablo Guede y los Navarro. La última respuesta que recibí fue que aún no se ha tomado una decisión concreta y la postura es que van a evaluar bien las cosas con cabeza fría. Sienten que todavía todo está muy caliente", señaló el mencionado comunicador.