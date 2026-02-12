Una noche de terror vivió Alianza Lima en la Copa Libertadores. Cuando muchos creían que los blanquiazules iban a ganar en Matute, 2 de Mayo de Paraguay dio el batacazo y avanzó a la siguiente fase del torneo. El momento más cuestionado fue cuando Eryc Castillo falló un penal en el partido, uno que normalmente habría tenido que patear Paolo Guerrero.

Según el delantero, no se sentía en confianza y es por eso que decidió ceder el penal al ecuatoriano. Esto es algo que no habría pasado con Hernán Barcos, exgoleador y capitán de Alianza Lima. El 'Pirata' siempre dio la cara por el equipo blanquiazul y tras el partido de ayer, muchos recordaron la noche en Asunción en la temporada 2025.

Video: ESPN

Nacional de Paraguay vencía 1-0 a Alianza Lima en el partido de ida por la primera fase de la Copa Libertadores 2025. En ese entonces el VAR revisó una acción que terminó en penal para el equipo de Gorosito. Ya con el tiempo cumplido el que tomó el balón para patear fue Hernán Barcos. ¿El resultado? Gol y empate al último minuto. Ya en la vuelta ganaron 3-1 y clasificaron a la siguiente fase.

¿Por qué se fue Hernán Barcos de Alianza Lima?

Hernán Barcos quería quedarse en Alianza Lima para la temporada 2026, pero el club decidió no renovarle y le dieron la confianza a Paolo Guerrero. Al final el goleador de la selección peruana se quedó y el 'Pirata' fue dejado de lado, a pesar de su gran trabajo en los últimos 5 años. Ahora muchos hinchas lo extrañan, pero ya no pueden hacer nada para que vuelva.

Hoy es delantero de FC Cajamarca y por el momento es el goleador de la Liga 1 2026 con tres goles. Quizás con Hernán Barcos la llave con 2 de Mayo hubiera sido diferente, pero ya nada se puede hacer. Ahora toca que pasen la pagina y pensar en ganar la Liga 1 para evitar el tetracampeonato de la U.