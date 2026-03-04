ALERTA MUNDIAL por enfrentamiento entre Irán y EE. UU.: Donald Trump AMENAZA con embargo a España si niega uso de sus bases militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes una seria advertencia a España, asegurando que podría imponer un embargo comercial si el país europeo no autoriza el uso de sus bases militares en Morón y Rota para operaciones contra Irán. La amenaza se dio durante un encuentro con el canciller alemán Friedrich Merz, en la Casa Blanca, en medio de una creciente tensión internacional.

Ante la negativa, Trump señaló que podría detener "todos los negocios relacionados con España" y reiteró que tiene la autoridad ejecutiva para implementar un embargo completo. Además, calificó la postura española de "terrible" y cuestionó el liderazgo del país, aunque destacó que cuenta con "gente estupenda".

La postura de España y la OTAN

El Gobierno español, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, rechazó autorizar el uso de sus bases militares para operaciones que no estén enmarcadas en la Carta de Naciones Unidas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que las bases de Morón y Rota no están prestando apoyo a EE. UU. en Irán y que cualquier cooperación solo puede realizarse cumpliendo la legalidad internacional.

Trump también criticó que España sea el único país de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa al 5 % del PIB. Por su parte, Merz explicó que está intentando persuadir a España de alcanzar al menos un 3 % o 3,5 % de gasto en defensa, como parte de los compromisos de seguridad compartida de la alianza.

Amenaza de embargo y repercusiones internacionales

Trump dejó claro que, de no cambiar la postura española, EE. UU. podría imponer un embargo comercial total, afectando todas las relaciones económicas con España. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, recordó que el Tribunal Supremo de EE. UU. respalda la capacidad del presidente de aplicar un embargo mediante decreto ejecutivo.

La advertencia se da en medio de la ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel en Irán, conocida como operación Furia Épica, que ha elevado la tensión en la región y generado cuestionamientos sobre la legalidad de las acciones militares. La negativa española refleja su intención de mantener la soberanía nacional y actuar dentro del marco legal internacional.