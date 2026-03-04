CRISIS en ICE: Amnistía Internacional exige a México intervenir con ACCIONES FIRMES tras la muerte de inmigrantes detenidos

La reciente muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del ICE en California reavivó las preocupaciones sobre la seguridad y los derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Amnesty International (AI) hizo un llamado urgente al gobierno mexicano para garantizar la protección de sus connacionales y exigir la rendición de cuentas ante posibles actos de negligencia.

Amnesty International llama a México a actuar tras la muerte de inmigrantes bajo custodia de ICE

El deceso, registrado en el Centro de Procesamiento de Adelanto, vino acompañado de un fuerte reclamo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que exigió una investigación "inmediata y exhaustiva". Sin embargo, la falta de transparencia de las autoridades estadounidenses ha generado incertidumbre sobre la identidad de la víctima y las causas exactas del fallecimiento.

Amnesty International destacó que México no debe limitarse a intercambios diplomáticos aislados. "Se requiere una intervención firme y sostenida para proteger a los inmigrantes detenidos, garantizar el acceso a la verdad y asegurar la rendición de cuentas", declaró AI, subrayando la urgencia de priorizar la asistencia consular ante un sistema que opera con impunidad.

La crisis de derechos humanos en prisiones de EE. UU. alarma al mundo.

Patrones de violencia y militarización en los centros de detención de ICE

La muerte en Adelanto refleja una tendencia preocupante: en 2025, siete ciudadanos mexicanos murieron bajo custodia de ICE, el número más alto registrado desde la creación de la agencia. En 2026, las primeras dos semanas del año sumaron seis decesos adicionales, lo que evidencia la inseguridad y la falta de transparencia en estos recintos.

Además, defensores de derechos humanos documentan el uso creciente de tácticas de estilo paramilitar por parte de ICE en ciudades como Minneapolis, lo que ha derivado en casos de ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos que registran operativos comunitarios. Ante esta militarización de las políticas migratorias, el gobierno mexicano activó protocolos de asistencia desde su consulado en San Bernardino, aunque las organizaciones civiles insisten en una revisión estructural del sistema de detención.

Amnistía Internacional y otras organizaciones llaman a México a garantizar condiciones dignas de reclusión, detener la separación de familias y asegurar el debido proceso de los inmigrantes detenidos, en un momento crítico para los derechos humanos en Estados Unidos.