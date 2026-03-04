PÉSIMA NOTICIA para inmigrantes venezolanos en EE. UU.: compatriota asegura que ICE la obligó a HUIR del país y abandonar el sueño americano

Mariángel Carrillo, inmigrante venezolana que vivió siete años en Weston, Florida, decidió abandonar Estados Unidos en 2025 debido al temor que le generaban los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el segundo mandato de Donald Trump. Según relató a medios internacionales, la situación la hizo sentir perseguida y vulnerable, llevándola a renunciar al país que le había dado estabilidad y oportunidades laborales.

Durante su estadía en Florida, Carrillo trabajó primero como trabajadora social y luego como bróker de seguros, labor que la obligaba a recorrer la ciudad y la hacía sentir más expuesta ante los operativos migratorios. A pesar de contar con un permiso de trabajo vigente hasta 2030, la venezolana afirmó que el miedo la paralizaba y afectaba su vida cotidiana.

Temor y presión de los operativos de ICE

Carrillo relató que el incremento de los operativos de ICE la llevó a modificar su comportamiento diario: cambió de coche, retiró imágenes religiosas de su vehículo y trató de "bajar el perfil" para no llamar la atención. Su testimonio refleja el miedo que experimentan muchos inmigrantes, incluso aquellos con estatus legal y empleos estables.

Venezolana dejó EE. UU. por temor a los operativos de ICE.

La migrante destacó que su preocupación era compartida por otros miembros de la comunidad venezolana e hispana en Florida. Según afirmó, las autoridades buscan solo a quienes "hacen daño o están ilegales", pero en la práctica muchas personas trabajadoras y contribuyentes son tratadas como criminales, generando un clima de inseguridad generalizado.

Nueva vida y seguridad en España

Ante la presión y el miedo constante, Carrillo decidió mudarse a Madrid, España, en septiembre de 2025, tras obtener una visa de nómada digital que le permite trabajar de forma remota para empresas extranjeras durante tres años. La venezolana aseguró que España le devolvió la seguridad y tranquilidad que sentía haber perdido en Estados Unidos.

En Madrid, Carrillo se siente realizada y agradecida por el trato recibido. Aunque dejó abierta la posibilidad de regresar a Venezuela, por ahora planea consolidar esta nueva etapa laboral y personal, asegurando que su experiencia con la comunidad española ha sido positiva y le ha permitido recuperar confianza y estabilidad.